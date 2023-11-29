Америка проиграла Канаде молочный спор

США обвиняют Канаду в нарушении правил, с целью несправедливо ограничить американские продажи на своем молочном рынке.

Заявление комиссии по спорам USMCA было отклонено. Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что США будут продолжать работать над этим вопросом с Канадой и использовать все доступные инструменты для обеспечения соблюдения торговых соглашений. Американские молочные группы утверждают, что постановление ратифицирует обструкционизм в отношении соблюдения требований.

Министры торговли и сельского хозяйства Канады выразили радость по этому поводу, заявив, что это хорошая новость для молочной промышленности страны и их системы управления поставками. Они также отметили, что будут сохранять и защищать канадскую систему управления поставками, чтобы обеспечить справедливую отдачу за труд и инвестиции производителей, стабильность для переработчиков и высококачественные продукты для потребителей.

Торговля молочными продуктами между США и Канадой длится уже десятилетиями и является спорным вопросом. USMCA начала действовать 1 июля 2020 года, и уже в декабре 2020 года было подано первое обвинение от США в нарушении соглашения по молочным продуктам. Соединенные Штаты выиграли этот иск, но затем в мае 2022 года подали второе обвинение, утверждая, что Канада не соблюдает соглашения на практике.

США обвиняют Канаду в том, что она вводит тарифные квоты на американские молочные продукты, что ограничивает объемы импорта и ограничивает доступ квоты только определенным компаниям на канадском рынке.

По каждому из четырех вопросов, поднятых США, USMCA заявила, что меры Канады не противоречат торговому соглашению. Соединенные Штаты не смогут подать апелляцию, так как в USMCA нет соответствующего механизма. Канадские министры выразили удовлетворение победой по всем пунктам и заявили, что они будут продолжать защищать канадскую систему управления поставками.

Канада является вторым после Мексики торговым партнером США в области продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Прогнозируется, что в текущем финансовом году США закупят продовольствие и сельскохозяйственную продукцию Канады на сумму 27,5 миллиардов долларов.