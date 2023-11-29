“Есть мяса нужно меньше!” – рекомендует ООН

В рамках предстоящего климатического саммита COP-28, Служба ООН рекомендует богатым странам уменьшить потребление мяса.

Новые отчеты продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) будут содержать такую рекомендацию. ФАО утверждает, что богатые страны потребляют слишком много мяса, что сильно влияет на жизнь развивающихся стран.

По данным Eat-Lancet Commission, людям следует сократить потребление мяса до 15,7 кг в год, чтобы достичь климатических целей. Однако, в многих богатых странах этот показатель значительно выше, что приводит к неравенству влияния на климат.

ФАО намерена рекомендовать богатым странам сократить потребление мяса, а развивающимся странам – улучшить свою животноводческую отрасль. Рекомендации ФАО, хотя они будут носить некомпульсивный характер, могут послужить основой для принятия политических и финансовых решений в будущем.

Например, США потребляют 127 кг мяса в год, в Австралии – 120 кг, в то время как люди в развивающихся странах потребляют значительно меньше мяса, например, в Нигерии – 7 кг в год, в Демократической Республике Конго – 3 кг в год. ФАО намерена рекомендовать богатым странам сократить потребление мяса, а развивающимся странам – улучшить животноводство.

Рекомендации ФАО, хотя и не обладают обязательной силой, могут стать основой для политических и финансовых решений.