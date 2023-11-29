Летняя работа для студентов – посадка деревьев в канадских лесах

Женщина посадила за три года 370 тысяч деревьев! И останавливаться на достигнутом не собирается. За каждое посаженное дерево государство платит.

Знаете ли вы, что каждое лето канадское правительство набирает временных работников, задачей которых является посадка саженцов в канадских лесах. За каждое посаженное деревце платят буквально копейки – от 13 до 27 центов за один саженец (цена зависит от сложности почвы и от вида дерева. В некоторых случаях за один саженец платят до 44 центов, но это исключения, касающиеся деревьев, для которых ямка должна быть глубже обычной). Если наловчиться, можно посадить в день до пятиста деревьев, то есть, заработать до 200 долларов в день. Некоторые опытные работники умудряются посадить в день тысячу и больше деревьев.

Пока бесспорным чемпионом считается жительница Британской Колумбии, двадцатидевятилетняя Лесли Дарт (Leslie Dart), которая посадила за три года 372, 290 деревцев. Разумеется, проводятся регулярные проверки качества работы, а уж подсчитать количество саженцов легко, так что в количестве и качестве сомнений нет. Однажды, в один июльский денёк 2022 года Лесли посадила за день 4,500 деревьев.

Сезон озеленения длится всё лето. Лесли Дарт работает так уже несколько лет, и рабочие дни в лесу длятся до 17 часов в день, но это выбор самого работника, который преподчитает в длинные солнечные дни работать, а не скучать в палатке, когда пойти, вообще-то некуда. Работа сложная, но довольно быстро приходит автоматизм – выкопать ямку определенной глубины (зависит от вида дерева), поставить саженец, засыпать и утрамбовать ямку, полить дерево, перейти к следующему. Саженцы завозятся на мето работы сотнями и тысячами.

После работы люди отправляются в палатки или бревенчатые хижины, едят то, что повара приготовили в походных кухнях или же ту еду, которая пришла в упаковке и которую надо лишь разогреть.

Лесопосадки проводятся в разных провинциях Канады с целью восстановить леса, вырубленные за долгие годы эксплуатации лесных богатств. Только в Британской Колумбии с 2018 года было высажено почти два миллиарда саженцев.

В 2024 году ожидается увеличение количества лесопосадок, так как огромные площади лесов сгорели, и необходимо лес восстанавливать.

Согласно книге Рекордов Гиннесса, абсолютный рекорд усановлен ветераном лесопосадок Кенни Чаплином. Опытный работник, в 2001 году он за одни судки посадил 15,170 деревьев. Человек работал 19 часов подряд, на каждое дерево он потратил 4,5 секунды. Конечно, речь о рекорде, а не о каждодневном результате – к действию г-н Чаплин готовился, за работой наблюдали судьи, зафиксировавшие рекорд. В сегодняшних ценах за этот день Кенни Чаплин заработал бы 3-4 тысячи долларов за день, хотя 19 часов, наверняка, человека измотали.

Так что, если вы студент, если не боитесь физического труда, если хотите летом поработать на природе… то обращайтесь в Министерство Лесов, Фауны и Парков. Требуются тысячи работников, хотя в Интернете гулять будет некогда, это точно. Записываться можно уже сейчас.