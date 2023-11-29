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Новости В Мире Пиво можно варить из всего! Не верите?
пиво

Пиво можно варить из всего! Не верите?

Виктория Христова Ноя 29, 2023 В Мире, Новости Оставить комментарий 45 Просмотров

Если хочется сварить пиво, в ход может пойти любой, даже смый неожиданный продукт. Не верите? Прочтите о бельгийцах!

 

Семь шоколатье из Бельгии, широко уважаемые профессионалы своего дела, решили осуществить смелый эксперимент и сварить уникальное пиво со вкусом фруктов из стручков какао-бобов. Новость о новом напитке с названием Kbosse была опубликована в газете The Brussels Times 28 ноября.

Основой этого особого пива стал загадочный стручок, полный ценных какао-бобов, используемых в производстве шоколада. После ферментации бобы претерпевают трансформацию и превращаются в любимый всеми шоколад.

Обычно стручок лишается своей белой пленки, которая держит бобы вместе, и выбрасывается в качестве отходов. Но бельгийские шоколатье решили обратить внимание на эту недооцененную мякоть и “оживить” напиток, который отличается от обычных шоколадных вариантов.

Неожиданно получившийся сок из стручков не имеет обычного шоколадного вкуса, но он придает пиву легкость и освежающий аромат, который наверняка оценят поклонники крепких напитков. Таким образом, бельгийские кондитеры пришли к выводу, что пиво из стручков какао-бобов Kbosse уникально и необычно, и предлагают его в качестве своего последнего творения.

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