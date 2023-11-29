Вердикт торонтовских ученых: человечество глупеет

Результаты исследования, проведенного учеными из университета в Торонто, привлекли внимание общественности к проблеме изменения уровня интеллекта человечества.

В соответствии с данными исследования, средний IQ человечества начал снижаться с 70-х годов прошлого века. Основным аргументом исследователей стали данные, полученные при тестировании норвежских военнослужащих.

Удивительно отметить, что в первой половине XX века наблюдался стремительный рост среднего IQ в населении. В 1980-х годах этот феномен даже получил название “эффект Флинна” в честь новозеландского философа Джеймса Флинна. Научные эксперты полагали, что такой рост можно было связать с улучшением образования, здравоохранения и питания. Однако авторы нового исследования считают, что с тех пор, как этот эффект был обнаружен, тенденция изменилась.

Проведя анализ результатов 800 000 тестов IQ, выполненных в норвежской армии с 1970 по 2023 годы, ученые пришли к выводу, что с каждым поколением средние результаты тестов уменьшались примерно на 7 пунктов. Это серьезное отличие, которое может иметь значительные последствия для человечества. Ученые также указывают на снижение интереса детей к чтению как одну из возможных причин этого явления.

Предположение о снижении уровня интеллекта человечества не является новым. Ранее другие исследователи также приходили к подобным выводам. Чаще всего этот феномен связывают с тем, что образованные женщины в среднем имеют меньше детей. В прошлом году группа ученых из Великобритании и Таиланда предложила альтернативное объяснение, связанное с падением рождаемости в развитых странах, что приводит к старению населения и снижению уровня интеллекта. Однако данное объяснение не объясняет причин снижения уровня IQ, найденных в представленном исследовании, так как данные были собраны у людей одного возраста, представляющих одну и ту же страну.

Таким образом, исследование ученых из университета в Торонто является серьезным сигналом об изменении уровня интеллекта человечества. Понимание причин этого явления требует дальнейших исследований, но его потенциальные последствия требуют внимания как со стороны научного сообщества, так и общественности в целом.