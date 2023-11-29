Охлаждение рынка жилья приводит к замедлению ипотечного кредитования

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) сообщает, что снижение продаж жилья в первой половине этого года привело к замедлению выдачи новых ипотечных кредитов.

Однако растущие процентные ставки и устойчивый рост задолженности по ипотечным кредитам привели к увеличению расходов на обслуживание долга, особенно когда речь заходит о незастрахованных ипотечных кредитах.

Просроченные ипотечные кредиты стабилизировались на рекордно низком уровне, однако другие показатели, такие как автокредиты и остатки по кредитным картам, указывают на то, что все больше канадцев испытывают трудности с погашением долгов. Вдобавок ко всему, 45 процентов непогашенных ипотечных кредитов подлежат продлению в течение 2024 и 2025 годов, что составит 15 миллиардов долларов ежегодных выплат.

В первой половине 2023 года многие держатели ипотечных кредитов брали кредиты на срок не менее трех лет. Это показало, что надежды на снижение процентных ставок в ближайшей перспективе ослабли. Но ипотечные кредиты на пять и более лет были дешевле по сравнению с более короткими сроками.

Амортизация была более длительной, чем до начала недавнего повышения процентных ставок – почти две трети вновь выданных ипотечных кредитов в первой половине года были выданы со сроком погашения 25 лет или более, тогда как в 2020 году этот показатель составлял около половины. Это означает более низкие платежи по ипотеке, но более высокий риск для кредитора.

Таня Бурасса-Очоа, старший специалист CMHC по жилищным исследованиям, добавляет: “В первой половине 2023 года более 290 000 ипотечных заемщиков продлили свои ипотечные кредиты в сертифицированных банках по значительно более высокой процентной ставке. Это составляет около шести процентов всего ипотечного рынка Канады. Связанное с этим увеличение расходов на обслуживание долга оказывает дополнительное финансовое давление на этих заемщиков.”

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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