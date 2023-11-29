Диетические новости: Десять продуктов, которые почти не содержат калорий

Десять полезных продуктов питания, которые содержат мизерное количество калорий.

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Диеты диетами, а ведь можно просто делать упор в питании на определённые продукты, избегая остальных. Не бог весть, какое открытие, но об этом часто забывают.

Поэтому присмотритесь к списку из десяти продуктов, которые не добавляют в наш организм калории, а, наоборот, как бы сжигают при потреблении накопленные калории.

Вот этот список:

1.Обычные свежие огурцы. Они содержат группы витаминов A,B,C и Е. Так как огурцы на 90 процентов состоят из воды, они насыщают организм влагой. В них много клетчатки, они способствуют удалению жиров, помогают пищеварению и практически бескалорийны.

2. Сельдерей. Этот овощ обладает слабительными средствами, его потребление помогает удалить лишние жиры и сахар, способствует удалению из организма излишков воды. Калорий в нём почти нет.

3. Баклажаны. Эти овощи препятствуют накоплению жиров в ходе обильной еды. Калорий в баклажанах мало, но благодаря большому количеству пектинов баклажаны придают ощущение сытости.

4. Ананасы. Они помогают сжигать жиры и сократить количество сахара в крови, помогают избежать целлюлита (!). В них много клетчатки.

5. Лук-порей. В этом виде лука полно витаминов А, меди и железа. Он обладаетс антиоксидантными свойствами. На 90% лук-порей состоит из воды, так что для тех, кто желает похудеть, его потребление очень полезно.

6. Обычный лук. Лук в любом виде помогает сократить уровень сахара в крови и убрать из организма токсины. Он также необходим тем, кто хочет похудеть или сохранить тонкую талию.

7. Капуста. В ней масса полезных элементов, от витамина С, до железа и цинка. И обычная зелёная капуста, и цветная, и брюссельская – все виды капусты очень полезны.

8. Сладкий (по-русски часто говорят “болгарский”) перец. И зелёный, и красный, и жёлтый перцы являются источником витаминов А и С, а также обладают антиоксидантными свойствами. Удаляют жиры и сахар.

9. Репа. В ней много витаминов В и С и минеральных солей. Репа позволяет удалить из организма излишки воды.

10. Красные фрукты (клубника, малина, китайский фрукт-дракон и другие). Эти фрукты бедны калориями, но они способствуют кровообращению, улучшают обмен веществ помогают сжигать накопившиеся в организме калории. Они также замечательный источник полифенолов – сильных антиоксидантов.

Разумеется, список полезных продуктов, позволяющих улучшить здоровье и избавиться от лишних калорий, не исчерпан. Но постарайтесь потреблять эти продукты, если хотите сохранить здоровье!