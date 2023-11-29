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Весёлая история из монреальской жизни или Блондинка и святые отцы

Смешной триллер из истории Монреаля – за что же неизвестная блондинка получала деньги?

Дело происходит в июне 1954 года. Девушка — блондинка, лет двадцати пяти лет по описанию, – приходит в банк и просит обналичить чек, выданный ей священником местного прихода. Как правило, чеки от священников банк обналичивает сразу же, без особых проверок. Но тут незадача, на чеке сумма – 500 долларов (написана цифрами и прописью), а это очень большие деньги по тем временам. Такой суммы на счёту священника просто нет. Банковский клерк звонит священнику с вопросом, тот отвечает, что чек на такую сумму не выписывал. Блондинка уже всё поняла и сбежала. Так её и не нашли. Но банк начал проверку – проверить снятие средств по чекам легко.

Быстро выясняется, что за последнюю неделю эта блондинка, которая даже не скрывалась, сняла со счетов священников до 10 тысяч долларов (по тогдашним ценам!). Всего сняла деньги со счетов 27 священников! Попалась на двадцать восьмом. Точнее, не попалась, а сбежала, потому что у очередной жертвы не оказалось достаточных средств.

Оказалось, все чеки, выданные святыми отцами, были настоящими. Только суммы блондинка исправляла (человек писал – 5 долларов, а она добавляла 2 нуля и дописывала сотни).

Началось следствие, которое завершилось на второй же день, когда монреальский епископ позвонил начальнику полиции Квебека и вежливо попросил не доставать священников вопросами. Начальник полиции просьбу уважил, конечно. В газетах ничего не появилось, хотя черновики статей уже готовились. Но остались только в газетных архивах.

Что это было? Как блондинка умудрилась получить чеки от десятков священников (27 — это в одном банке, а банков-то с десяток). И это только те, что платили чеками (разумеется, она просила деньги чеком – чтоб подделать, но кто-то, наверно, всё же наличными ей деньги выдавал).

За что ей святые отцы платили? Почему ни одна жертва не пожаловалась? В черновике одной статьи указано, что 4-5 долларов, это расценки за одноразовые услуги высокооплачиваемой девушки по вызову. Если так, тогда ясно, почему священники не жаловались на грабёж. И тогда понятно, почему девушка специализировалась на служителях церкви – их чеки банки принимали без проверок. Но так как следствие остановилось, не успев начаться, журналисты получили строгий приказ не копать глубоко, у власти стоял Морис Дюплеси, мужик противоречивый, но набожный, Церковь у него в лучших друзьях считалась, то на этом расследование и завершилось.

Так и не выяснилось, за какие услуги неизвестная блондинка получила за пару недель чеки от нескольких десятков святых отцов. Да и сама девушка исчезла. С такими деньгами можно начать новую жизнь и отмолить грехи.