Тревожные Сигналы о Готовности Флота
Вице-адмирал Топши, выступая на мероприятии в Оттаве, поднял вопрос о критическом положении военно-морских сил Канады. По его словам, во многих специализациях численность персонала значительно снизилась и составляет лишь 80% от необходимой.
Видеообращение с Предупреждением
Командующий обратился к публике с видеообращением, опубликованным на официальном YouTube-канале ВМФ, где подчеркнул, что текущая ситуация может помешать флоту выполнить свои ключевые задачи в ближайшие годы.
Проблемы ВМФ и Нехватка Кадров
Топши особо отметил трудности, с которыми сталкивается флот на Западном побережье, включая нехватку специалистов для работы с современными кораблями. Это ограничивает возможности флота в использовании своих новейших патрульных судов.
Сложности с Набором Новобранцев
Десятилетие трудностей с вербовкой новых кадров усугубляет проблемы ВМС, уменьшая шансы на поддержание их численности на должном уровне.
Продление Срока Службы Кораблей
Другая задача, стоящая перед ВМФ, – это необходимость продлить эксплуатацию кораблей класса «Галифакс» до того момента, пока новые боевые корабли не будут готовы к использованию.
Информация предоставлена The Canadian Press.
#КризисВМФ #ВоеннаяБезопасность #КанадскийФлот #НациональнаяОборона