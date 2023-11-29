Оттава, 29 ноября 2023 года – Недавнее заявление о кризисе в Канадском Военно-Морском Флоте вице-адмирала Ангуса Топши | Angus Topshee, командующего канадскими ВМС, высветило серьезные проблемы, с которыми сталкивается флот.

Тревожные Сигналы о Готовности Флота

Вице-адмирал Топши, выступая на мероприятии в Оттаве, поднял вопрос о критическом положении военно-морских сил Канады. По его словам, во многих специализациях численность персонала значительно снизилась и составляет лишь 80% от необходимой.

Видеообращение с Предупреждением

Командующий обратился к публике с видеообращением, опубликованным на официальном YouTube-канале ВМФ, где подчеркнул, что текущая ситуация может помешать флоту выполнить свои ключевые задачи в ближайшие годы.

Проблемы ВМФ и Нехватка Кадров

Топши особо отметил трудности, с которыми сталкивается флот на Западном побережье, включая нехватку специалистов для работы с современными кораблями. Это ограничивает возможности флота в использовании своих новейших патрульных судов.

Сложности с Набором Новобранцев

Десятилетие трудностей с вербовкой новых кадров усугубляет проблемы ВМС, уменьшая шансы на поддержание их численности на должном уровне.

Продление Срока Службы Кораблей

Другая задача, стоящая перед ВМФ, – это необходимость продлить эксплуатацию кораблей класса «Галифакс» до того момента, пока новые боевые корабли не будут готовы к использованию.

Информация предоставлена The Canadian Press.

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