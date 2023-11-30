Соглашение Google с Канадским Правительством: Новый Этап в Поддержке Медиа

Правительство Канады под руководством Джастина Трюдо официально объявило о достижении соглашения с Google.

Согласно этому соглашению, технологический гигант обязуется ежегодно выплачивать 100 миллионов долларов в поддержку канадских СМИ.

Важный Шаг для Цифровых Медиа

Эти выплаты, которые будут индексироваться с учетом инфляции, являются частью механизма, предусмотренного законопроектом C-18, известным как Закон о новостях. Соглашение вступает в силу с 19 декабря, открывая новую страницу в отношениях между цифровыми платформами и новостными изданиями.

Реакция Министра наследия

Министр наследия Паскаль Сент-Онж прокомментировал это событие как “исторический момент”. Он отметил, что данное соглашение ставит конец многомесячным напряженным переговорам с Google.

Цели Законопроекта C-18

Законопроект C-18 направлен на обеспечение компенсации со стороны цифровых гигантов за использование контента СМИ. Это включает в себя обмен статьями и отчетами в Канаде. При этом создаёт новую экономическую модель в отношениях между технологическими компаниями и медиа.

Позиция Google и Мета

Google, ранее угрожавший отключить новости в Канаде, решил продолжить переговоры и согласился на ежегодные выплаты. В то же время, Мета (Facebook) заявила о намерении не менять свою политику в свете нового законодательства.

Реакции и Перспективы

Премьер-министр Джастин Трюдо приветствовал достигнутое соглашение, отметив его важность для поддержки местных и национальных СМИ. Однако оппозиция выразила опасения относительно влияния таких сделок на свободу прессы и разнообразие мнений в медиа.

Это соглашение открывает новую главу в истории цифровых медиа, показывая, как глобальные технологические компании могут сотрудничать с национальными правительствами для поддержки информационной индустрии.

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