В Канаде объявили о возникновении кризиса в сфере продовольственной безопасности

Кризис продовольственной безопасности был отмечен в отчете Daily Bread Food Bank за 2023 год.

Кризис продовольственной безопасности был отмечен в отчете Daily Bread Food Bank за 2023 год.

В рамках отчета “Кто голоден” содержится информация о 2,53 миллионах посещений 150 продовольственных банков в Торонто в 2023 году. Это на 51% больше, чем в 2002 году, и на 154% больше, чем в 2022 году. В среднем услугами продовольственных банков пользуется каждый десятый житель Торонто. Среди новых клиентов продовольственных банков 52% составляют семьи, в которых есть работающие люди.

“Это выходит за рамки”, – описывает генеральный директор Daily Bread Food Bank Нил Хетерингтон ситуацию. “Я не могу словами описать, какая это кризисная ситуация”.

По словам директора, во время борьбы с коронавирусом каждый месяц продовольственные банки посещали от 60 тысяч до 120 тысяч граждан. В октябре 2023 года это число достигло 275 тысяч. Хетерингтон назвал такое положение дел “непристойным”.

Было подсчитано, что после уплаты квартплаты и коммунальных услуг в среднем у посетителей продовольственных банков остается по $6,67 на человека в день – на пищу и прочие необходимости. В прошлом году эта сумма составляла $8,01.

Напомним, что в Канаде зафиксирован быстрый рост социального неравенства среди населения. За прошедшие годы самые богатые стали еще богаче, а самые бедные – еще беднее.

Подобная ситуация наблюдается и в других странах, включая Новую Зеландию. В Великобритании продовольственные банки присутствуют в четверти университетов.

В Новой Зеландии количество обращений к продовольственным банкам значительно возросло.

“В рамках наших прямых продовольственных услуг, предоставляемых через наш продовольственный банк, мы столкнулись с ошеломляющим ростом запросов на продукты питания на 210%”, – отмечает менеджер общественного служения Армии спасения Фиона Арнольд. Она подчеркивает, что рост спроса наблюдается не только на продукты питания, но и на другие виды поддержки.

Она сообщила, что за год число нуждающихся в помощи стало увеличиваться на 3%, а количество обращающихся семей выросло на 109%. При этом она отмечает, что наибольшую потребность в помощи испытывают одинокие люди.

“Многие из этих клиентов имеют работу, но их деньги заканчиваются, как только оплачены еженедельные счета”, – рассказывает Арнольд.

Сара Стрэнг, координатор пасторской работы центра “Святого Винсента де Поля”, сообщает, что наряду с ростом спроса также наблюдается снижение пожертвований.

“Продовольственный банк в настоящее время перегружен, а пожертвования продовольствия уменьшились, так как наше сообщество испытывает давление от значительного роста цен на продукты питания”, – цитирует ее газета. Ей подтверждают и в других продовольственных банках.

“К нам обращаются работающие семьи с двумя родителями исключительно из-за роста ипотечных ставок… все осложняется”, – отмечает координатор продовольственного банка Mosgiel Мишель Керр.