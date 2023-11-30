Призыв о сокращении сельского хозяйства был высказан на климатическом саммите COP28

Организация World Animal Protection заявила, что уменьшение интенсивного сельского хозяйства является ключевым в снижении выбросов парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление.

По данным организации, промышленное сельское хозяйство отвечает за как минимум 11% парниковых газов. Кроме того, около 70% из 80 миллиардов животных, выращиваемых каждый год на промышленных фермах, создают выбросы в объеме 6,2 миллиарда тонн CO₂.

На саммите COP28 председатель из Объединенных Арабских Эмиратов призвал страны подписать “декларацию лидеров”, обязывающую привести производство продуктов питания к расширенным целям по сокращению выбросов.

Согласно менеджеру по внешним связям World Animal Protection Дэвиду Гаррахи, наиболее интересным аспектом саммита является декларация лидеров, в которой страны-участницы обязуются включить продовольственные системы в национальные планы адаптации. По его словам, около трети всех парниковых газов выбрасывается при производстве пищи, при этом животноводство отвечает за пятую часть этих выбросов.

Гаррахи обвинил сельское хозяйство в причинении ущерба в размере 8 миллиардов долларов, связанного с недавними экстремальными погодными явлениями в Азии, Африке и Южной Америке. Он также призвал ввести 10-летний мораторий на строительство ферм и перенаправить средства на “устойчивое” животноводство и производство вегетарианских продуктов.

По его мнению, крупные промышленные сельскохозяйственные организации должны вносить больший вклад в климатические фонды. Гаррахи акцентировал внимание на том, что нельзя игнорировать продовольственные системы при переходе от ископаемых топлив, так как это является фундаментом Парижского соглашения.