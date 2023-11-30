В Северной Америке обнаружено 11 малоизученных вулканов, представляющих угрозу для Канады и США

Исследование, проведенное геологами из орегонского университета штата Орегон, показало, что эти опасные огненные горы расположены вдоль каскадной вулканической дуги, которая простирается от северной части Калифорнии до южной части Британской Колумбии.

Однако, данные о точном местоположении магмы под этой дугой до сих пор являются недостаточными. Сейсмические и спутниковые данные используются для выявления деформаций грунта, которые могут указывать на движение магмы, но большинство исследований сосредоточено на ограниченном числе вулканов в этом регионе.

Одной из основных проблем является сложность обнаружения движения магмы из-за ее переменной скорости и фонового шума, создаваемого другими геологическими процессами. Установка оборудования для мониторинга на охраняемых территориях также затрудняет работу ученых.

Среди малоизученных, но потенциально опасных вулканов особое внимание уделяется горе Адамс на юге штата Вашингтон и вулкану Глейшер-Пик, который расположен несколько севернее.

К настоящему времени геологи уже смогли приблизиться к пониманию процессов, сопровождающих извержение некоторых вулканов, однако дальнейшие исследования необходимы для определения приоритетных направлений и для более глубокого изучения вулканов, создающих наибольшую угрозу.