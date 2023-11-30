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Новости Монреальские микробиологи выявили некоторые изменение биома кожи после прокола ушей

Монреальские микробиологи выявили некоторые изменение биома кожи после прокола ушей

Виктория Христова Ноя 30, 2023 Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 60 Просмотров

Группа микробиологов, работающая в музее Редпат при Университете Макгилла, провела исследование, в результате которого были обнаружены изменения в биоме кожи после прокола ушей и вставки металлического предмета.

 

В рамках исследования команда собирала мазки с кожи добровольцев до и после процедуры пирсинга и проанализировала их. Согласно исследователям, на коже человека населяются миллиарды микроорганизмов, некоторые из которых оказывают положительное влияние на здоровье кожи, в то время как другие – наоборот. Они также отметили, что прокол уха и вставка металлического предмета вызывают резкое изменение состава микроорганизмов. Однако, ранее проведено недостаточно исследований для полного понимания этих изменений.

Для более глубокого анализа команда ученых привлекла 28 взрослых, посетителей салона татуировок и пирсинга в Монреале, которые согласились проколоть уши для участия в исследовании. Также был привлечен профессиональный мастер по пирсингу, который собирал мазки с кожи до и после процедуры, при этом предварительно дезинфицируя кожу спиртом. Добровольцы сдавали мазки через определенные промежутки времени, включая 12 часов, а также через один, два и три дня, и через неделю и две недели.

Результаты исследования показали, что разнообразие биома значительно увеличивалось в месте пирсинга, в то время как в других частях тела оно оставалось стабильным. Ученые предполагают, что такое изменение связано с увеличением площади поверхности кожи, а также изменениями температуры, влажности и уровня кислотности окружающей раны области. Они считают, что влияние окружающей среды также оказывает свое влияние.

Кроме того, исследователи обнаружили, что с течением времени в данной области стали доминировать два вида бактерий – Staphylococcus epidermidis и Cutibacterium acnes, которые часто ассоциируются с кожными инфекциями. Предыдущие исследования показали, что эти два вида бактерий контролируют друг друга, и заражение происходит только в случае, когда один из видов становится доминантным.

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