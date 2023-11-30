Монреальские микробиологи выявили некоторые изменение биома кожи после прокола ушей

Группа микробиологов, работающая в музее Редпат при Университете Макгилла, провела исследование, в результате которого были обнаружены изменения в биоме кожи после прокола ушей и вставки металлического предмета.

В рамках исследования команда собирала мазки с кожи добровольцев до и после процедуры пирсинга и проанализировала их. Согласно исследователям, на коже человека населяются миллиарды микроорганизмов, некоторые из которых оказывают положительное влияние на здоровье кожи, в то время как другие – наоборот. Они также отметили, что прокол уха и вставка металлического предмета вызывают резкое изменение состава микроорганизмов. Однако, ранее проведено недостаточно исследований для полного понимания этих изменений.

Для более глубокого анализа команда ученых привлекла 28 взрослых, посетителей салона татуировок и пирсинга в Монреале, которые согласились проколоть уши для участия в исследовании. Также был привлечен профессиональный мастер по пирсингу, который собирал мазки с кожи до и после процедуры, при этом предварительно дезинфицируя кожу спиртом. Добровольцы сдавали мазки через определенные промежутки времени, включая 12 часов, а также через один, два и три дня, и через неделю и две недели.

Результаты исследования показали, что разнообразие биома значительно увеличивалось в месте пирсинга, в то время как в других частях тела оно оставалось стабильным. Ученые предполагают, что такое изменение связано с увеличением площади поверхности кожи, а также изменениями температуры, влажности и уровня кислотности окружающей раны области. Они считают, что влияние окружающей среды также оказывает свое влияние.

Кроме того, исследователи обнаружили, что с течением времени в данной области стали доминировать два вида бактерий – Staphylococcus epidermidis и Cutibacterium acnes, которые часто ассоциируются с кожными инфекциями. Предыдущие исследования показали, что эти два вида бактерий контролируют друг друга, и заражение происходит только в случае, когда один из видов становится доминантным.