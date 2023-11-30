Монреальские ученые вяснили, что такое «глобальный человеческий день»

Исследование канадских ученых показало, что средний “глобальный человеческий день” состоит из нескольких важных активностей.

Одним из главных выводов этого исследования является то, что более 30 процентов времени мы проводим во время сна, что подчеркивает важность правильного режима сна для здоровья и благополучия. Оставшееся время мы распределяем между трудовой деятельностью, образованием и отдыхом.

Интересно отметить, что в бедных странах сельское хозяйство занимает значительную часть времени, ведь это важный источник пропитания для многих жителей. С другой стороны, везде в мире транспортировка людей имеет почти одинаковую значимость, что говорит о всеобщей потребности в передвижении и мобильности.

Исследование также показало, что только незначительная часть нашего времени уходит на деятельность, которая непосредственно влияет на окружающую среду, такую как энергетические процессы и утилизация отходов. Эксперты подчеркивают, что внедрение более экологических практик потребует всего нескольких минут нашего времени каждый день.

Доктор Эрик Гэлбрейт из университета Макгилла заявил, что расширение использования возобновляемых источников энергии не требует значительных усилий со стороны общества, что поддерживает оптимистический настрой и дает надежду на будущее планеты.

Это исследование подчеркивает необходимость лучшего понимания того, как мы распределяем свое время и как это связано с различными социо-экономическими факторами. Учитывая эти выводы, становится очевидным, что даже небольшие изменения в нашем распорядке дня могут иметь глобальное влияние на нашу планету.