Рост кредитования в Канаде замедляется на фоне экономической неопределенности

Консервативный прогноз кредитования крупных канадских финансовых институтов был главным фактором вялого роста рынка государственного долга в третьем квартале 2023 года, при этом темпы выдачи кредитов в годовом исчислении замедлились по сравнению с предыдущим годом.

Недавно опубликованный отчет бухгалтерской фирмы BDO Canada о долговом рынке за 3 квартал показал, что к третьему кварталу выдача кредитов с начала года составила 1,36 трлн долларов, но увеличение выдачи кредитов на 5% значительно снизилось по сравнению с уровнем 2022 года.

Канадские банки придерживаются все более осторожного подхода к неспокойному экономическому климату, особенно в последние несколько месяцев, по словам Шилпы Мишры (на фото вверху), партнера и руководителя отдела capital advisory в подразделении слияний и поглощений и рынков капитала BDO Canada.

Она рассказала канадскому специалисту по ипотечному кредитованию, что рост кредитования канадскими банками замедлился на 1% за квартал, по сравнению с 5%-ным квартальным ростом во втором квартале и средним ростом на 8,3% за квартал в течение прошлого года.

Эта сложная экономическая ситуация также отразилась на неоднозначных результатах по доходам ведущих банков в третьем квартале. “Несколько банков объявили об увольнениях в третьем квартале 2023 года, и они также реструктурируют свой бизнес по кредитованию и на рынках капитала”, – сказал Мишра. “Таким образом, в целом в экономике сохраняется неопределенность, но темпы кредитования канадскими банками резко замедлились”.

Заметным фактором, способствующим такому неустойчивому экономическому климату, является реальность того, что в ближайшие три года ожидается возобновление выдачи ипотечных кредитов, в большинстве из которых процентные ставки и ежемесячные платежи заемщиков по всей стране резко возрастут.

Наблюдатели предупреждают, что перспектива сохранения ставок на их текущем уровне слишком долго может вызвать хаос на ипотечном рынке, поскольку многие канадцы потенциально окажутся неспособными справиться с шоком от этих более высоких платежей.

“Возобновление ипотечных кредитов, которые были взяты в 2021 и 2022 годах, и предстоящее возобновление в 2025 и 2026 годах могут стать цунами, которое потенциально загонит нашу канадскую экономику в штопор”, – сказал Мишра.

“Если ставки останутся на прежнем уровне, мы увидим темпы обновления [на] уровне, который многие, если не все домохозяйства, не смогут себе позволить – и это потенциально может привести к экономическому кризису. Это то, за чем мы очень внимательно следим, как, я уверен, и Банк Канады, и практически все финансовые учреждения в нашей стране”.

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