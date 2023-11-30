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Экономика Бизнес Что представляет из себя Desjardins Group
Desjardins.
Desjardins.

Что представляет из себя Desjardins Group

Megan Jorgensen Ноя 30, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Работа, Финансы, Экономика Оставить комментарий 52 Просмотров

Desjardins Group – крупная квебекская финансовая компания

Компания Desjardins Group является крупным канадским финансовым кооперативом и одной из крупнейших таких организаций в мире.

Desjardins был основан в 1900 году Альфонсом Дежарденом в городе Леви. Основная идея основателя компании заключалась в предоставлении доступных финансовых услуг для канадцев, особенно для тех, кто не имел доступа к традиционному банковскому обслуживанию (в те времена банки открывали счета далеко не всем). С тех пор штаб-квартира группы находится в Леви.

Desjardins уникален своей кооперативной структурой. Вместо акционеров, основными участниками являются его члены, которые влияют на управление и операции компании. Сама же компания предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая банковские услуги, страхование, управление активами, брокерские услуги и услуги для бизнеса.

Desjardins является важным финансовым учреждением в Квебеке да в остальной части Канады, оказывая значительное влияние на экономическое развитие и предоставление финансовых услуг.

Сегодня компания активно инвестирует в технологические инновации, чтобы улучшить свои услуги и повысить удобство для клиентов. Desjardins известен также своей поддержкой разных обществ благодаря разработанным компаниям различным программам и инициативам.

Компания продолжает играть ключевую роль в финансовом секторе Канады, предлагая разнообразные услуги для отдельных лиц, предприятий и других организаций. Desjardins оказывает значительное влияние и на финансовый сектор Квебека, являясь важным финансовым партнером для многих жителей и предприятий провинции.

По последним доступным данным (на начало 2023 года), Desjardins Group имеет более 300 отделений в Квебеке. Это число может варьироваться в зависимости от общей экономической ситуации и стратегических решений компании.

Заметим, что Desjardins Group столкнулась с серьезной проблемой утечки данных в 2019 году. Этот инцидент стал одной из крупнейших утечек конфиденциальной информации в истории Канады. Тогда, в июне 2019 года было обнаружено, что личные данные примерно 2.9 миллионов членов Desjardins попали к хакерам. Эта информация включала имена, адреса, даты рождения, социальные страховые номера и информацию о банковских привычках. По информации Desjardins, утечка данных была результатом недобросовестных действий одного из сотрудников компании.

Desjardins приняла меры для укрепления безопасности данных и предложила пострадавшим клиентам услуги мониторинга кредита и защиту идентичности. Компания также начала ряд инициатив по улучшению своих систем безопасности и процедур управления данными.

Почему Desjardins не считается банком

Desjardins Group отличается от традиционных банков тем, что она является кредитным кооперативом. В отличие от коммерческих банков, кредитные кооперативы — это финансовые организации, принадлежащие и управляемые их членами, которые являются одновременно и вкладчиками, и клиентами.

Основные отличия кредитного кооператива, такого как Desjardins, от традиционного банка включают:

  • Структура собственности: Кредитные кооперативы принадлежат их членам, а не акционерам. Это означает, что прибыль распределяется среди членов кооператива, часто в виде лучших процентных ставок и меньших комиссий.
  • Решения принимаются демократически: Каждый член кооператива имеет право голоса в вопросах управления, независимо от размера его вклада.
  • Социальная ответственность: Кредитные кооперативы часто сосредоточены на поддержке местных сообществ, в которых они работают, и могут инвестировать в социальные проекты или образовательные программы.
  • Регулирование деятельности: Кредитные кооперативы регулируются Законом, но их правила и стандарты могут отличаться от тех, которые применяются к традиционным банкам.

Из-за этих различий Desjardins Group чаще всего идентифицируется как кредитный кооператив или финансовая группа, а не как стандартный банк.

Если вас интересует работа в Desjardins, вы можете посетить страницу вакансий на сайте компании: https://www.desjardins.com/qc/en/careers.html

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