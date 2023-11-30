Что представляет из себя Desjardins Group

Desjardins Group – крупная квебекская финансовая компания

Компания Desjardins Group является крупным канадским финансовым кооперативом и одной из крупнейших таких организаций в мире.

Desjardins был основан в 1900 году Альфонсом Дежарденом в городе Леви. Основная идея основателя компании заключалась в предоставлении доступных финансовых услуг для канадцев, особенно для тех, кто не имел доступа к традиционному банковскому обслуживанию (в те времена банки открывали счета далеко не всем). С тех пор штаб-квартира группы находится в Леви.

Desjardins уникален своей кооперативной структурой. Вместо акционеров, основными участниками являются его члены, которые влияют на управление и операции компании. Сама же компания предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая банковские услуги, страхование, управление активами, брокерские услуги и услуги для бизнеса.

Desjardins является важным финансовым учреждением в Квебеке да в остальной части Канады, оказывая значительное влияние на экономическое развитие и предоставление финансовых услуг.

Сегодня компания активно инвестирует в технологические инновации, чтобы улучшить свои услуги и повысить удобство для клиентов. Desjardins известен также своей поддержкой разных обществ благодаря разработанным компаниям различным программам и инициативам.

Компания продолжает играть ключевую роль в финансовом секторе Канады, предлагая разнообразные услуги для отдельных лиц, предприятий и других организаций. Desjardins оказывает значительное влияние и на финансовый сектор Квебека, являясь важным финансовым партнером для многих жителей и предприятий провинции.

По последним доступным данным (на начало 2023 года), Desjardins Group имеет более 300 отделений в Квебеке. Это число может варьироваться в зависимости от общей экономической ситуации и стратегических решений компании.

Заметим, что Desjardins Group столкнулась с серьезной проблемой утечки данных в 2019 году. Этот инцидент стал одной из крупнейших утечек конфиденциальной информации в истории Канады. Тогда, в июне 2019 года было обнаружено, что личные данные примерно 2.9 миллионов членов Desjardins попали к хакерам. Эта информация включала имена, адреса, даты рождения, социальные страховые номера и информацию о банковских привычках. По информации Desjardins, утечка данных была результатом недобросовестных действий одного из сотрудников компании.

Desjardins приняла меры для укрепления безопасности данных и предложила пострадавшим клиентам услуги мониторинга кредита и защиту идентичности. Компания также начала ряд инициатив по улучшению своих систем безопасности и процедур управления данными.

Почему Desjardins не считается банком

Desjardins Group отличается от традиционных банков тем, что она является кредитным кооперативом. В отличие от коммерческих банков, кредитные кооперативы — это финансовые организации, принадлежащие и управляемые их членами, которые являются одновременно и вкладчиками, и клиентами.

Основные отличия кредитного кооператива, такого как Desjardins, от традиционного банка включают:

Структура собственности: Кредитные кооперативы принадлежат их членам, а не акционерам. Это означает, что прибыль распределяется среди членов кооператива, часто в виде лучших процентных ставок и меньших комиссий.

Решения принимаются демократически: Каждый член кооператива имеет право голоса в вопросах управления, независимо от размера его вклада.

Социальная ответственность: Кредитные кооперативы часто сосредоточены на поддержке местных сообществ, в которых они работают, и могут инвестировать в социальные проекты или образовательные программы.

Регулирование деятельности: Кредитные кооперативы регулируются Законом, но их правила и стандарты могут отличаться от тех, которые применяются к традиционным банкам.

Из-за этих различий Desjardins Group чаще всего идентифицируется как кредитный кооператив или финансовая группа, а не как стандартный банк.

Если вас интересует работа в Desjardins, вы можете посетить страницу вакансий на сайте компании: https://www.desjardins.com/qc/en/careers.html