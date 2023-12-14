Из истории Квебека или как забастовка развалила обувную промышленность

Всеобщая забастовка 1926 привела к полному краху обувной промышленности Квебека, которая занимала ведущие позиции в Северной Америке.

Мало кто помнит, что в начале прошлого века Квебек считался центром обувной промышленности Канады. Обувь, которую делали в Квебеке, шла не только в другие провинции, где 90% женских, мужских, детских туфлей, ботинок, сапог были квебекскими. Миллионы пар экспортировались в США, где квебекская обувь тоже ценилась, причём не только дорогие и элегантные модели, но и каждодневные ботинки, как демисезонные, так и летние, так и зимние.

Большая часть предприятий обувной промышленности находилась в городе Квебек, куда свозились кожи со всей провинции (в том числе из Монреаля). На десятках обувных фабрик кожа окончательно обрабатывалась и шла в ход. Спрос был так велик, что практически всё производство обуви было сосредоточено на крупных или средних фабриках. Когда речь шла о моднейших и дорогущих моделях, их тоже изготавливали на этих же фабриках, хотя в особых цехах и по особым правилам.

Так как фабрики были большими, то и персонал был многочисленным. А когда десятки и сотни рабочих работают вместе, то имеет место сплочение трудового коллектива. То, что марксисты называют классовым сознанием. В больших коллективах легче организовать профсоюзы, легче выдвигать требования по увеличению зарплат и улучшению условий труда.

В Квебеке Церковь активно поддерживала профсоюзны работников обувной промышленности – священники активно участвовали в их работе, и даже Папа Римский Лев XIII публично выразил им поддержку во время одной из забастовок, хотя призвал к благоразумию обеих сторон.

Но вот благоразумия не хватало. Уже с начала века рабочие отказывались идти на компромиссы и только, опять же, благодаря иерархам Церкви, были достигнуты компромисы, в частности, в 1903 году были созданы совместные комитеты, состоявшие из представителей рабочих и хозяев, которые рассматривали вопросы без прекращения работы. Переговоры приводили к успешному разрешению конфликтов до 1926 года.

А в 1926 году коммунистическая партия (в то время коммунисты Канады были очень сильны) призвала к очередной забастовке. Профсоюзы, где коммунистам удалось ослабить влияние Церкви, на забастовку пошли, отказавшись выслушать встречные предложения патронов.

Забастовка началась в марте 1926 года. Производство встало. Никаких уступок!, требовали большевики. В конце концов, хозяева подали в суд, который постановил прекратить забастовку и возобновить работу, одновременно начав серьёзные переговоры под контролем правительства. Не тут то было, рабочие увольняются в массовом порядке (а тех, кто увольняться не желает, наказывают за штрейкбрехерство, вплоть до избиений и поджогов их домов – как тут не уволишься. Полиция не в состоянии взять под охрану тех, кто желал работать, да и вывозить продукцию было невозможно – забастовщики, под управлением партийцев, блокировали выезды с фабрик и доставку сырья.

Всё это время славная партия поясняла, что вот-вот владельцы-капиталисты сдадутся, немного осталось, ещё чуть-чуть поднажать.

Зарплаты, естественно, никто не платил. Пособий не существовало. Добровольные пожертвования шли сначала рекою, но кормить тысячи рабочих в течение долгих месяцев всё же добровольцы не могли.

В конце концов, забастовка провалилась. В конце ноября рабочие вернулись на работу, хотя и добились увольнения штрейкбрехеров.

Но дело не в том, что рабочим пришлось уступить. Дело в том, что за долгие месяцы забастовки хозяева поняли, что дело плохо. Раз партия коммунистов взялась за дело, то и дальше работы не будет. За месяцы забастовки владельцы предприятий прощупали почву, уточнили детали, и в массовом порядке стали переносить производство в Онтарио, где большевики и Церковь не были сильны и не правили бал. Часть производителей отправилась основывать обувную промышленность в США.

В марте 1926 года в Квебеке работали 42 крупные обувные фабрики, на каждой из которых работали сотни человек (а иногда и тысячи). Это не считая двух сотен с лишним средних мастерских, где были заняты десятки человек. К концу года в Квебеке осталось 27 крупных фабрик, но все они сократили производство вдвое и больше. Ещё через год фабрики практически исчезли. Обувь стали массово производить в США (на станках, привезённых из Квебека, между прочим, и под управлением специалистов обувщиков, бухгалтеров, финансистов, маркетологов и прочих, переехавших из Квебека – в конце концов, рынок потребителей не изменился ведь).

Десятки тысяч рабочих Квебека потеряли работу, многие были вынуждены уехать в далёкие края. Компартия праздновала победу – ведь показали же капиталистам кузькину мать! В следующий раз ещё сильнее покажем! Но почему-то от следующих начинаний большивиков все рабочие только шарахались. Хотя забастовки продолжались, но, опять же, выдвигая разумные требования, с готовностью идти на компромис, прислушиваясь к словам священников (хотя и между теми были серьёзные разногласия).

Вот так обувная промышленность в Квебеке и прекратила своё существование.