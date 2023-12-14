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Общество История Как забастовка развалила обувную промышленность Квебека
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Просто туфли. Фото Меган Хорхенсен.

Как забастовка развалила обувную промышленность Квебека

Megan Jorgensen Дек 14, 2023 История, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Происшествия, Работа, Экономика Оставить комментарий 53 Просмотров

Из истории Квебека или как забастовка развалила обувную промышленность

Всеобщая забастовка 1926 привела к полному краху обувной промышленности Квебека, которая занимала ведущие позиции в Северной Америке.

Мало кто помнит, что в начале прошлого века Квебек считался центром обувной промышленности Канады. Обувь, которую делали в Квебеке, шла не только в другие провинции, где 90% женских, мужских, детских туфлей, ботинок, сапог были квебекскими. Миллионы пар экспортировались в США, где квебекская обувь тоже ценилась, причём не только дорогие и элегантные модели, но и каждодневные ботинки, как демисезонные, так и летние, так и зимние.

Большая часть предприятий обувной промышленности находилась в городе Квебек, куда свозились кожи со всей провинции (в том числе из Монреаля). На десятках обувных фабрик кожа окончательно обрабатывалась и шла в ход. Спрос был так велик, что практически всё производство обуви было сосредоточено на крупных или средних фабриках. Когда речь шла о моднейших и дорогущих моделях, их тоже изготавливали на этих же фабриках, хотя в особых цехах и по особым правилам.

Так как фабрики были большими, то и персонал был многочисленным. А когда десятки и сотни рабочих работают вместе, то имеет место сплочение трудового коллектива. То, что марксисты называют классовым сознанием. В больших коллективах легче организовать профсоюзы, легче выдвигать требования по увеличению зарплат и улучшению условий труда.

В Квебеке Церковь активно поддерживала профсоюзны работников обувной промышленности – священники активно участвовали в их работе, и даже Папа Римский Лев XIII публично выразил им поддержку во время одной из забастовок, хотя призвал к благоразумию обеих сторон.

Но вот благоразумия не хватало. Уже с начала века рабочие отказывались идти на компромиссы и только, опять же, благодаря иерархам Церкви, были достигнуты компромисы, в частности, в 1903 году были созданы совместные комитеты, состоявшие из представителей рабочих и хозяев, которые рассматривали вопросы без прекращения работы. Переговоры приводили к успешному разрешению конфликтов до 1926 года.

А в 1926 году коммунистическая партия (в то время коммунисты Канады были очень сильны) призвала к очередной забастовке. Профсоюзы, где коммунистам удалось ослабить влияние Церкви, на забастовку пошли, отказавшись выслушать встречные предложения патронов.

Забастовка началась в марте 1926 года. Производство встало. Никаких уступок!, требовали большевики. В конце концов, хозяева подали в суд, который постановил прекратить забастовку и возобновить работу, одновременно начав серьёзные переговоры под контролем правительства. Не тут то было, рабочие увольняются в массовом порядке (а тех, кто увольняться не желает, наказывают за штрейкбрехерство, вплоть до избиений и поджогов их домов – как тут не уволишься. Полиция не в состоянии взять под охрану тех, кто желал работать, да и вывозить продукцию было невозможно – забастовщики, под управлением партийцев, блокировали выезды с фабрик и доставку сырья.

Всё это время славная партия поясняла, что вот-вот владельцы-капиталисты сдадутся, немного осталось, ещё чуть-чуть поднажать.

Зарплаты, естественно, никто не платил. Пособий не существовало. Добровольные пожертвования шли сначала рекою, но кормить тысячи рабочих в течение долгих месяцев всё же добровольцы не могли.

В конце концов, забастовка провалилась. В конце ноября рабочие вернулись на работу, хотя и добились увольнения штрейкбрехеров.

Но дело не в том, что рабочим пришлось уступить. Дело в том, что за долгие месяцы забастовки хозяева поняли, что дело плохо. Раз партия коммунистов взялась за дело, то и дальше работы не будет. За месяцы забастовки владельцы предприятий прощупали почву, уточнили детали, и в массовом порядке стали переносить производство в Онтарио, где большевики и Церковь не были сильны и не правили бал. Часть производителей отправилась основывать обувную промышленность в США.

В марте 1926 года в Квебеке работали 42 крупные обувные фабрики, на каждой из которых работали сотни человек (а иногда и тысячи). Это не считая двух сотен с лишним средних мастерских, где были заняты десятки человек. К концу года в Квебеке осталось 27 крупных фабрик, но все они сократили производство вдвое и больше. Ещё через год фабрики практически исчезли. Обувь стали массово производить в США (на станках, привезённых из Квебека, между прочим, и под управлением специалистов обувщиков, бухгалтеров, финансистов, маркетологов и прочих, переехавших из Квебека – в конце концов, рынок потребителей не изменился ведь).

Десятки тысяч рабочих Квебека потеряли работу, многие были вынуждены уехать в далёкие края. Компартия праздновала победу – ведь показали же капиталистам кузькину мать! В следующий раз ещё сильнее покажем! Но почему-то от следующих начинаний большивиков все рабочие только шарахались. Хотя забастовки продолжались, но, опять же, выдвигая разумные требования, с готовностью идти на компромис, прислушиваясь к словам священников (хотя и между теми были серьёзные разногласия).

Вот так обувная промышленность в Квебеке и прекратила своё существование.

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