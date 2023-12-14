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Новости Семь захватывающих культурных мероприятий в Монреале на предстоящие праздники
Фото: https://miracleon.ru/

Семь захватывающих культурных мероприятий в Монреале на предстоящие праздники

Виктория Христова Дек 14, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 46 Просмотров

В преддверии праздников Монреаль оживает и наполняется культурными событиями, предлагая уникальные впечатления для всех горожан, независимо от возраста.  

 

Вот семь мероприятий, которые стоит посетить:

Disney Animation Immersive в Арсенале (15 декабря – 25 февраля): Окунитесь в мир Диснея на выставке с 360-градусными проекциями и визуальными эффектами. Переживите магию “Аладдина”, “Энканто”, “Короля Льва” и других любимых историй.

Le secret de Polichignon – Фред Пеллерен и OSM (14 – 17 декабря): Фред Пеллерен и Монреальский симфонический оркестр представляют шестую музыкальную рождественскую сказку, полную тайн и удивительной музыки.

“Щелкунчик” от Les Grands Ballets (14 – 30 декабря): Наслаждайтесь классической праздничной историей с великолепной хореографией и музыкой Чайковского в исполнении Оркестра Большого Балета.

Мессия Генделя – Монреальский классический и Метрополитен-оркестры (13, 14, 19, 20 декабря): Погрузитесь в величественные звуки оратории Генделя, представленной двумя разными оркестрами.

Исследователи космоса: Бесконечность в Старом порту (до 7 января): Откройте для себя космос через иммерсивную выставку с использованием VR-технологий, вдохновленную миссиями НАСА.

Cirque du Soleil – Crystal (21-31 декабря): Удивительное шоу, сочетающее фигурное катание и цирковое искусство, возвращается в Монреаль, предлагая захватывающее зрелище на льду.

Паб Роял от 7 пальцев руки (13 декабря – 7 января): Мюзикл, вдохновленный миром группы Cowboys Fringants, переносит вас в удивительный мир музыки, танца и циркового искусства.

Не упустите эти уникальные возможности окунуться в мир искусства и культуры в этот праздничный сезон в Монреале!

 

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