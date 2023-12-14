Визит президента Украины в США: предварительные результаты

На пресс-конференции в Белом доме Джо Байден призвал парламент согласовать выделение Украине 60 миллиардов долларов до наступающих рождественских каникул.

Американский лидер объявил о подписании указа о выделении Украине дополнительной военной помощи на 200 миллионов долларов в ближайшее время. Владимир Зеленский заявил, что Киев будет продолжать бороться за свои территории и отказывается от мирного урегулирования спора. Он также выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны западных партнеров.

После встречи Зеленского с конгрессменами, парламентарий Джерри Моран заявил, что украинский лидер подчеркнул решимость Киева продолжать бороться даже без дополнительной помощи.

Американские СМИ сообщили, что спикер палаты представителей Майк Джонсон не изменил своего отношения к предоставлению помощи Украине и связал ее с финансированием мер по ограничению миграции на границе с Мексикой. По данным The New York Times, конгрессмен Джонсон предпочитал избегать совместных фотографий с Зеленским на общих встречах.

CNN отмечает, что визит Зеленского в США не принес ответа на вопрос о дополнительной помощи Украине. Вместо обычных обещаний поддержки Киева “столько, сколько потребуется”, на пресс-конференции с Зеленским, Байден заявил, что США будут поставлять Украине критически важное оружие и технику до тех пор, пока смогут.

Издание Politico полагает, что “Байден не смог дать Зеленскому того, чего он хотел: твердого, как скала, обещания”. Президент Украины выглядел решительным вместе с Джо Байденом, который пообещал, что США достигнут своих целей, сообщает Bloomberg. Однако агентство отмечает, что Зеленский, который год назад вызвал восторг во время своего первого визита на Капитолийский холм, столкнулся с более холодным приемом законодателями на закрытых встречах.

В этот раз он сообщил законодателям, что его стране придется набирать мужчин старше 45 лет и возможно, прибегнуть к партизанской войне, так как помощь от США и европейских союзников становится все более ограниченной.

Сенатор-республиканец Эрик Шмитт отмечает, что в выступлении Зеленского в Конгрессе США не было ничего нового. “Это все то же старье”, – цитирует его The New York Times.