Ряд канадских компаний отказались от рекламы в соцсети X

Ряд известных компаний Канады прекратил размещение рекламы в социальной сети x (ранее известной как Twitter), сообщает CBC news со ссылкой на проведенное ими расследование.

Причиной такого решения стала публикация рекламы в группах, которые распространяют идеи, считаемые “экстремистскими”, включая пропаганду белого превосходства. Когда компании были проинформированы CBC news о размещении их рекламы в таких группах, они объявили о своем решении отказаться от рекламы в социальных сетях, включая компанию Bell Media, институт Ангуса Рида, страховую компанию Sun Life и канадский институт оценки.

Однако правозащитная организация “Бнай Брит Канада” заявила, что они продолжат поддерживать свое присутствие в данной социальной сети. Это произошло после того, как ряд западных компаний выступил против социальной сети x из-за высказываний ее владельца Илона Маска, которые были признаны антисемитскими.

Крупные компании, такие как Disney, Warner Bros. Discovery, отказались размещать свою рекламу в социальной сети X, которая принадлежит американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску. Причина этого решения связана с высказываниями Маска, в которых он выразил свою негативную позицию в отношении Израиля в ближневосточном конфликте.

Другие компании, такие как Wish, Lionsgate, Comcast NBCUniversal, IBM, Paramount и Sony Pictures, также отказались сотрудничать с предпринимателем. В свою очередь, IBM заявили, что не терпят разжигания ненависти и дискриминации, и приостановили всю рекламу на платформе X в связи с неприемлемой ситуацией.

Также от рекламы в X отказала Apple. В ответ на это, Маск заявил, что призывы к геноциду любой этнической группы на его платформе будут караться блокировкой.