Ушла эпоха: собран последний седан Chrysler 300C

Производство седана завершилось: с конвейера завода в канадском Брамптоне сошел последний экземпляр.

Chrysler 300 был знаковой моделью и выпускался без малого два десятилетия, но 2023 год стал для него последним. «Прощальная» ограниченная серия «заряженных» Chrysler 300С с 6,4-литровым мотором Hemi V8 мощностью более 490 лошадиных сил была выпущена в количестве 2200 штук — две тысячи для рынка США и 200 штук для Канады.

В настоящее время марка Chrysler принадлежит концерну Stellantis, и с завершением производства седана 300 ее модельная линейка сократилась до одного-единственного минивэна Pacifica. Chrysler 300 (на экспортных рынках продавался как 300C) особой популярностью не пользовался: так, в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, было продано 16,6 тысячи таких машин, что на 43 процента меньше результата 2019 года. В 2021-м Сhrysler удалось продать примерно столько же седанов, а в первом полугодии 2022-го — 7,5 тысячи штук (-31,5 процента).

С сентября 2022 года и по сегодняшний день компания собирала лимитированную серию «прощальных» Chrysler 300С, которые получили ряд отличий от обычного «трехсотого». У спецверсии была черная радиаторная решетка с красно-бело-синим шильдиком модели в верхнем левом углу, а также черная окантовка передней и задней оптики. В оснащение входили 20-дюймовые кованые колесные диски, четырехпоршневые тормозные суппорты Brembo и аудиосистема с 19 динамиками.

Такие автомобили в США продавали по цене от 55 тысяч долларов. Комплектовался Chrysler 300С «атмосферником» Hemi V8 объемом 6,4 литра, отдача которого составляла 492 лошадиные силы.

В настоящее время марка Chrysler принадлежит концерну Stellantis, и с завершением производства седана 300 ее модельная линейка сократилась до одного-единственного минивэна Pacifica. Chrysler 300 (на экспортных рынках продавался как 300C) особой популярностью не пользовался: так, в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, было продано 16,6 тысячи таких машин, что на 43 процента меньше результата 2019 года. В 2021-м Сhrysler удалось продать примерно столько же седанов, а в первом полугодии 2022-го — 7,5 тысячи штук (-31,5 процента).

Максимальная скорость «прощального» Chrysler 300С составляла 257 километров в час, а разгон с места до 60 миль в час (97 километров в час) занимал 4,3 секунды. Четверть мили седан проезжал за 12,4 секунды.