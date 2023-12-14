На чем сосредоточат внимание канадские покупатели жилья в 2024 году?

Потенциальные покупатели жилья в 2024 году, скорее всего, отдадут приоритет покупке первичного жилья с возможностью сдачи в аренду, чтобы компенсировать расходы по ипотеке, согласно RE/MAX Canada.

В своем отчете о перспективах жилищного строительства, посвященном 2024 году, RE/MAX предсказала, что средние цены на жилье в Канаде вырастут на 0,5% в следующем году, при этом на большинстве рынков темпы роста составят от 2% до 7,5%.

Таким образом, получение потенциально значительной отдачи от инвестиций в готовое к сдаче в аренду жилье станет важным источником дохода для канадцев, борющихся с повышенными процентными ставками и сохраняющейся волатильностью рынка, сообщает RE/MAX.

“Ожидается, что эта стратегия, направленная на максимизацию отдачи от инвестиций и противодействие росту стоимости жизни и выплат по ипотечным кредитам, окажет ключевое влияние на рынок жилья в 2024 году”, – отметили в RE/MAX.

Президент RE/MAX Canada Кристофер Александер сказал, что исторически недвижимость была бастионом финансовой стабильности, и 2024 год в этом плане ничем не будет отличаться.

“Замедление роста рынка, которое мы наблюдаем по всей стране этой осенью, может быть ранним показателем активного 2024 года, что отражено в умеренном росте цен и прогнозах продаж на следующий год, а также в сбалансированности условий в нескольких регионах по всей стране”, – сказал Александер.

Данные от Rentals.ca и Urbanation свидетельствуют о том, что рынок аренды остается прибыльным сектором, при этом среднемесячная ставка аренды жилья в Канаде в октябре достигла 2178 долларов.

Это увеличение на 9,9% в годовом исчислении стало шестым месяцем подряд, когда запрашиваемая арендная плата в Канаде достигла новых максимумов. В месячном исчислении средняя запрашиваемая арендная плата в октябре выросла на 1,4%.

Rentals.ca а урбанизация объяснила октябрьский всплеск устойчивой инфляцией арендной платы, которая становится все более концентрированной в Альберте, Квебеке и Новой Шотландии.

“В этих провинциях наблюдается сочетание сильного роста населения и значительного притока новых арендных предложений по ценам выше среднерыночных”, – говорится в отчете Rentals.ca и урбанизации.

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Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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