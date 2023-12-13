Очередной крёстный отец мафии застрелен. Когда же их не останется?

В Мексике убили ещё одного известнейшего квебекского мафиози, не первого и не последнего (?) в этом году. Отстрел продолжается.

В вторник, 13 декабря, в Мексике был застрелен один из лидеров преступного мира Квебека, некий Сами Тамуро (Samy Tamouro). Очередной жертве “разборок” между мафиозными группировками было 37 лет. Он возглавлял мафию в районе Ошлага-Мезонёф и, по словам экспертов, был одним из лидеров наркобизнеса в Квебеке. Причина его нахождения в Мексики пока не уточняется, но известно, что он был застрелен в районе Канкуна, известного мексиканского курорта. Крестного отца Тамуро застрелили в то время, когда он занимался спортом в тренажёрном зале.

На фотографии, которую мы воспроизводим, видно, как одна молодая женщина, которая тоже занималась в этом же зале во время убийства, пытается оказать помощь умирающему, но её усилия ни к чему не привели. В тяжелейшем состоянии он был доставлен в больницу, из которой его отправили в другую больницу по непонятной причине, где он и скончался.

У полиции нет сомнений в том, что “заказ” на Тамуро пришёл из Квебека. Напомним, что 17 ноября в Сен-Жан-сюр-Ришельё, в окрестностях Монреаля, был застрелен один из лидеров гангстерских банд Грегори Уолли. 27 ноября был убит Майкл Герин, ещё один известный бандит (его застрелили в тот момент, когда он убирал снег в собственном дворе). В июне в Монреале был застрелен Франческо Дель Балсо (его подозревали в организации покушения на Леонардо Ризутто, 15 марта этого года, которое имело место в Лавале – Леонардо был ранен, но выжил).

Славные традиции взаимных расстрелов продолжаются. Но мафия бессмертна!