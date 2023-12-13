Отнимаем Национальный орден у Жерара Депардье. Одним словом, “оказался наш Жерар…”

Актёр неоднократно высказывался о женщинах в крайне уничтожительном смысле, не скрывая своего презрения к женщинам и их способностям.

Итак, чистка добралась и до французского актёра Жерара Депардье. Утром 12 декабря, во вторник, радио 98,5 FM, вещающее из Монреаля, объявило о том, что в ближайшие дни правительство Квебека собирается огласить указ о лишении мэтра звания кавалера Квебекского Национального ордена. Через пару часов представитель правительства, министр по делам кабинета, официально подтвердил новость.

Хотя указ ещё не принят, но, по словам министра, дело решено, члены Совета Национального ордена (Conseil de l’Ordre national du Québec) уже приняли решение, осталось лишь документ оформить. По словам министра, решение о лишении актёра звания кавалера квебекского ордена вызвано неоднократными заявлениями Депардье, унижающими достоинство женщин. Он постоянно даёт им самые обидные характеристики и поясняет, что женщина – низшее существо по отношению к мужчине. Более того, с 2020 года на Депардье заведены несколько дел, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах. Самое серьёзное из обвинений исходит от актрисы Шарлот Арнул (Charlotte Arnould), которая, по её словам, подверглась насилию со стороны актёра пару десятков лет назад. Ещё одно обвинение исходит от актрисы Элен Дарра (Hélène Darras), которую актёр пытался домогаться (по её словам) во время съёмок в 2007 году. Но никаких решений по этим поводам суд пока не принял.

Видеозаписи высказываний Депардье о женщинах известны. Он начал высказываться в этом смысле лет пять назад, начав с заявлений, которые он сделал во время посещения Северной Корее, когда некоторые из его фразы содержали буквально грязные оскорбления

Орден был вручён Жерару Депардье в 2002 году. По закону, правительство имеет право лишить орденоносца награды по представлению премьер-министра и после получения согласия Совета Национального ордена (в Совете девять членов). Но прецедентов, насколько нам известно, не было. В 2021 году Квебек отложил награжедние одного человека в связи с обвинениями того в сексуальных домогательствах, но тот был оправдан, и ожидается, что правительство вернётся к вопросу о награждении. Актёр Эдгар Фруитье, награждённый Национальным орденом в 2008 году, был лишён его в 2021 году, опять же, по тем же обвинениям, но был осуждён и провёл полгода в заключении.

Жерар Депардье снимался и в квебекских фильмах, в частности, в эпической картине “Новая Франция” он сыграл роль епископа.

К сожалению, всем известно пристрастие Депардье к алкоголю, что вызывает иногда странные заявления и решения с сго стороны.