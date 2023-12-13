Похищенный гангстер выпрыгнул из машины на полном ходу

Кино претворяется в жизнь: Член гангстерской банды, связанный и избитый, умудрился выпрыгнуть из автомобиля, едущего по туннелю на полной скорости.

Невероятное, казалось бы, происшествие в самом центре Монреаля. Тем не менее, это не кинофильм и не шутка.

Некий молодой человек по имени Абдулла Аффане (Abdullah Affane) был похищен неизвестными лицами в Монреале вечером понедельника, 10 ноября. В принципе, когда речь идёт о “неизвестных лицах”, в данном случае “неизвестны” они лишь относительно. Абдулла известен правоохранительным органам Квебека, как член гангстерской группировки, действующей на территории монреальского района Сен-Леонард, и был схвачен парнями из соперничающей банды, которым Абдулла толи крепко насолил, то ли нарушил какие-то внутренние правила и “жил не по понятиям”.

Так что Абдуллу взяли, набили ему лицо, связали и бросили в машину. Затем куда-то повезли. Почему-то у Абдуллы не было сомнений в исходе дела, иначе не рискнул бы он поступить так, как поступил: Пока автомобиль похитителей мчался на полном ходу, пленник, лежавший под задним сиденьем, умудрился каким-то образом (жить захочешь, придумаешь!) открыть дверь (при том, что и ноги, и руки были крепко-накрепко спеленуты) и выпрыгнуть, а точнее, выкатиться из машины. Та в это время шла по туннелю Виль-Мари, в центре Монреаля, дело было к вечеру, движение было интенсивным, но парень выбросился прямо у выхода в районе Атвотер.

Упав на асфальт, он, разумется, сильно пострадал. Но хоть жив остался, хотя, к синякам и шишкам, полученным при избиении, добавились множественные ранения. Сломано ли что-то, разбита ли голова и прочее, пока не сообщается. Скорее всего, полиция не хочет, чтобы похитители получили точную информацию о состоянии здоровья беглеца.

Машина, кстати, даже не пыталась остановиться – и движение было интенсивным, и скорость у машины большая. Так что выпавший Абдулла остался уже далеко позади, его заметили из проезжающих автомобилей, и сразу несколько человек позвонили по 911 с сообщением, что на дороге валяется связанный окровавленный человек.

Пока никто по делу задержан не был, ведётся расследование. Но вот что любопытно: Абдулла был схвачен в мае при попытке угнать дорогую спортивную машину для перепродажи. С ним были взяты три подельника, двое из которых разыскивались за попытку убийства. Тем не менее Абдулла был на свободе в ожидании судебного процесса. Почему гангстер не сидит, а спокойно бродит по улицам в ожидании суда, вопрос к юстиции, конечно.

А пожалеть бедного избитого до крови молодого человека (бандиту всего 20 лет) – тут уж дело личное каждого из нас. Кто-то ведь и пожалеет, наверняка.