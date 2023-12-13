День Андрея Первозванного! Поздравляем нашего издателя с именинами!

13 декабря Православная церковь отмечает праздник святого апостола Андрея Первозванного, который считается одним из самых известных учеников Иисуса Христа и небесным покровителем нашей страны.

Будущий апостол Андрей родился в Галилее, крайне живописной и сказочно плодородной северной части Святой Земли. Жители этого уголка земли славились своим гостеприимством и добродушием, легко общались с греками, которые обильно населяли их земли. Большинство галилеян имело греческие имена и говорило на греческом языке. Имя Андрея, что в переводе означает “мужественный”, также является именем греческого происхождения.

Святой Андрей Первозванный был избран Иисусом Христом первым апостолом и спасителем. До этого он был учеником Святого Иоанна Предтечи, который при крещении Христа указал на Него словами: “Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира”.

После сошествия Святого Духа на апостолов, святому Андрею Первозванному выпало предназначение проповедовать благую весть в Скифии. Он прибыл в Крым и продолжил свою миссию на том самом месте, где позже был основан город Киев. Здесь он воздвиг крест на одной из гор.

Апостол Андрей Первозванный перенес много мытарств и унижений от язычников, которые изгоняли его из городов и избивали. Однако благодаря его молитвам Господь творил чудеса, и на этих самых местах возникали христианские церкви, и люди обращались к вере.

Апостол Андрей подвергся мученической смерти по приказу правителя Егеата – его распяли на кресте в Греции. Позже этот крест стали именовать андреевским. В течение двух дней святой апостол проповедовал горожанам, которые собрались у креста, к которому был пригвожден апостол, сострадали ему и требовали его освобождения. Однако, опасаясь бунта, Егеат приказал прекратить казнь. Но Андрей Первозванный, желавший умереть на кресте за Спасителя, молился: “Господи Иисусе Христе, приими дух мой”, и воины не смогли снять его с креста.

Внезапно яркое сияние озарило крест, и после его исчезновения люди увидели, что апостол Андрей умер. Жена правителя Егеата, Макси́милла, сняла тело апостола с креста и похоронила его с честью. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала около 62 года после Рождества Христова.

Православная церковь, переняв основы православной веры у Византии, епископы которой ведут преемственность от апостола Андрея, считает себя его преемницей, поэтому память святого Андрея Первозванного особо почитается в нашей стране.

В честь апостола Андрея Первозванного император Петр I учредил первый и самый престижный орден, который вручался сановникам государства. С петровских времен флот избрал андреевский флаг в качестве своего символа, под которым было одержано множество побед.

Святому апостолу Андрею Первозванному молятся о укреплении веры, помощи в следовании пути спасения, исцелении от душевных и телесных болезней, а также о даровании памяти о небесных благах и укреплении любви к ближним.

Святому апостолу молятся о защите Отечества, распространении и укреплении православной веры. Его историческая связь с морем делает его небесным покровителем рыбаков и всех, кто связан с водной стихией, в том числе и российских моряков, на знамени которого изображен тот самый святой андреевский крест.