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Новости День Андрея Первозванного! Поздравляем нашего издателя с именинами!
Фото: triptonkosti.ru

День Андрея Первозванного! Поздравляем нашего издателя с именинами!

Виктория Христова Дек 13, 2023 Новости, Общество, Религия, духовность Оставить комментарий 32 Просмотров

13 декабря Православная церковь отмечает праздник святого апостола Андрея Первозванного, который считается одним из самых известных учеников Иисуса Христа и небесным покровителем нашей страны.

 

Будущий апостол Андрей родился в Галилее, крайне живописной и сказочно плодородной северной части Святой Земли. Жители этого уголка земли славились своим гостеприимством и добродушием, легко общались с греками, которые обильно населяли их земли. Большинство галилеян имело греческие имена и говорило на греческом языке. Имя Андрея, что в переводе означает “мужественный”, также является именем греческого происхождения.

Святой Андрей Первозванный был избран Иисусом Христом первым апостолом и спасителем. До этого он был учеником Святого Иоанна Предтечи, который при крещении Христа указал на Него словами: “Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира”.

После сошествия Святого Духа на апостолов, святому Андрею Первозванному выпало предназначение проповедовать благую весть в Скифии. Он прибыл в Крым и продолжил свою миссию на том самом месте, где позже был основан город Киев. Здесь он воздвиг крест на одной из гор.

Апостол Андрей Первозванный перенес много мытарств и унижений от язычников, которые изгоняли его из городов и избивали. Однако благодаря его молитвам Господь творил чудеса, и на этих самых  местах возникали христианские церкви, и люди обращались к вере.

Апостол Андрей подвергся мученической смерти по приказу правителя Егеата – его распяли на кресте в Греции. Позже этот крест стали именовать андреевским. В течение двух дней святой апостол проповедовал горожанам, которые собрались у креста, к которому был пригвожден апостол, сострадали ему и требовали его освобождения. Однако, опасаясь бунта, Егеат приказал прекратить казнь. Но Андрей Первозванный, желавший умереть на кресте за Спасителя, молился: “Господи Иисусе Христе, приими дух мой”, и воины не смогли снять его с креста.

Внезапно яркое сияние озарило крест, и после его исчезновения люди увидели, что апостол Андрей умер. Жена правителя Егеата, Макси́милла, сняла тело апостола с креста и похоронила его с честью. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала около 62 года после Рождества Христова.

Православная церковь, переняв основы православной веры у Византии, епископы которой ведут преемственность от апостола Андрея, считает себя его преемницей, поэтому память святого Андрея Первозванного особо почитается в нашей стране.

В честь апостола Андрея Первозванного император Петр I учредил первый и самый престижный орден, который вручался сановникам государства. С петровских времен флот избрал андреевский флаг в качестве своего символа, под которым было одержано множество побед.

Святому апостолу Андрею Первозванному молятся о укреплении веры, помощи в следовании пути спасения, исцелении от душевных и телесных болезней, а также о даровании памяти о небесных благах и укреплении любви к ближним.

Святому апостолу молятся о защите Отечества, распространении и укреплении православной веры. Его историческая связь с морем делает его небесным покровителем рыбаков и всех, кто связан с водной стихией, в том числе и российских моряков, на знамени которого изображен тот самый святой андреевский крест.

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