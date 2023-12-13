Мессенжер WhatsApp запустил голосовые сообщения, удаляющиеся сразу после прослушивания

Одним из последних обновлений мессенджера WhatsApp стал запуск функции отправки голосовых сообщений, которые автоматически удаляются после их прослушивания.

Данная функция была представлена 7 декабря и должна стать доступной всем пользователям по всему миру в ближайшем будущем. Голосовые сообщения, предназначенные для однократного прослушивания, обозначаются специальным значком в приложении.

Компания подчеркивает, что данная функция может быть полезна в различных ситуациях, например, при необходимости передачи конфиденциальной информации или при создании сюрпризов. В последней версии приложения на iOS уже появилась новая возможность, однако некоторым пользователям пока не доступна функция закрепления сообщений.

Разработчики в настоящее время работают над исправлением этой проблемы. Ранее в WhatsApp уже появилась возможность отправки исчезающих голосовых сообщений. Кроме того, в мессенджере была представлена функция каналов, которые предназначены для односторонней связи.

Сейчас компания также работает над созданием каталога, позволяющего пользователям искать каналы по интересам. Этот каталог позволит пользователям находить каналы, которые соответствуют их хобби, спортивным командам, а также получать обновления от местных властей и другие тематические материалы.

В дополнение к этому, в онлайн-отчете отмечается, что WhatsApp предоставляет оповещения для каналов, что улучшает качество обслуживания пользователей. Администраторы каналов имеют возможность получать уведомления о потенциальных нарушениях политик WhatsApp, а также запрашивать пересмотр своей приостановки через экран “Оповещения канала”.