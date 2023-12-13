Канадские ученые: Семена льна снижают риск развития рака молочной железы

Исследование ученых из США и Канады показывает, что регулярное потребление семян льна и других клетчаточных продуктов может снизить риск развития рака молочной железы.

Благодаря лигнану, содержащемуся в этих продуктах, возможность появления опухоли в груди у женщин уменьшается. Еще одним результатом этого исследования может стать обновленная диетическая рекомендация для предотвращения рака молочной железы.

Ученые достигли этих выводов, проведя эксперимент на лабораторных мышах, которым они давали раствор льняного масла. В ходе исследования было установлено, что риск развития опухоли и скорость ее роста зависят от влияния микрофлоры кишечника на выработку различных типов микро-РНК в клетках молочной железы. Микро-РНК – это группа коротких некодирующих РНК, которые регулируют экспрессию генов, причем они оказывают свое воздействие на трехзначные нетранслируемые области микро-РНК.

Молекулярные биологи наблюдали изменения в клетках молочных желез у мышей, которым они в течение трех недель давали лигнаны из льняного семени. Вторая группа мышей, которая являлась контрольной, получала обычное питание.

Ученые отмечают, что продукты, содержащие клетчатку, такие как льняные семена, злаки, орехи, фрукты и овощи, могут оказывать антиопухолевое действие. Например, льняное семя содержит полиненасыщенные жиры, клетчатку, марганец, магний, цинк, витамин В6, железо и фолиевую кислоту, которые положительно влияют на обмен веществ, пищеварение и иммунитет. Именно поэтому масло на основе льна было использовано в этом исследовании.

По итогам трехнедельного эксперимента стало ясно, что использование диетических добавок на основе льняного семени значительно снижает риск развития рака молочной железы. Кроме того, скорость роста раковой опухоли замедляется. Все это достигается благодаря лигнану – органическому соединению, которое содержится в клетчатых продуктах. Когда лигнан попадает в микробиом кишечника, он стимулирует рост определенных видов микробов, таких как oscillospira и lachnospiraceae, которые обитают в толстой кишке. В ответ на это эти микробы вырабатывают вещества, которые заставляют клетки молочной железы синтезировать больше микро-РНК, что снижает вероятность развития раковых клеток.