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Общество Животные Ученые из Нью-Гэмпшира выяснили, какая болезнь убивает собак в США и Канаде

Ученые из Нью-Гэмпшира выяснили, какая болезнь убивает собак в США и Канаде

Виктория Христова Дек 13, 2023 Животные, Новости, Новости Канады Оставить комментарий 41 Просмотров

Группа исследователей из Нью-Гэмпшира провела исследование, чтобы выяснить причину загадочной болезни, которая убивает собак в США и Канаде.

Эта неизвестная болезнь развивается мгновенно, всего за несколько дней, и почти не поддается лечению. Ученые предоставили некоторую информацию об этой новой угрозе, которая забирает жизни домашних питомцев.

Неизвестная болезнь, о которой сообщали американские СМИ в конце ноября, распространилась и на территорию Канады. У собак вначале начинается кашель, а затем температура резко повышается, и развивается пневмония. Всего за один-два дня она переходит в тяжелую форму.

“Питомцы становятся вялыми, им хочется лежать. Они мучаются от влажного, надрывистого кашля, многократного чихания, выделений из глаз и носа. Дыхание затруднено. Потому что организму не хватает кислорода, десны приобретают синий или фиолетовый оттенок”, – описывают симптомы местные ветеринары.

Антибиотики и противовоспалительные средства не дают эффекта. С уже зафиксироваными летальными исходами.

Владельцам животных настоятельно рекомендуется ограничить контакты своих питомцев с другими животными, не посещать собачьи выставки, площадки для выгула и собачьи парикмахерские. Не стоит брать собак в самолет, так как они могут заразиться в грузовом отсеке. Особую опасность представляют непривитые, щенки, пожилые собаки и домашние животные с хроническими заболеваниями, такие как болезни сердца.

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