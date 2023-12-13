Более длительные сроки погашения ипотечных кредитов

Это была одна из тенденций года на ипотечном рынке Канады: заемщики, столкнувшиеся с резким повышением процентных ставок, решили смягчить некоторые последствия немедленного шока, увеличив срок погашения и сохранив платежи на приемлемом уровне.

Этот вариант не обошелся без критики: канадский надзорный орган за банковской деятельностью, Управление суперинтенданта финансовых институтов (OSFI), предупредил о долгосрочных рисках для заемщиков, связанных с продлением сроков ипотеки, в то время как другие по-прежнему рассматривают эту меру как меру, которая, по сути, ставит крест на будущем.

Тем не менее, резкий скачок процентных ставок, наблюдавшийся в течение последних 20 месяцев, означает, что у множества заемщиков практически нет другого выбора, кроме как продлить сроки выдачи ипотечных кредитов – и федеральное правительство, похоже, приняло эту реальность в своих предложениях по Канадской ипотечной хартии, обнародованных министром финансов Кристией Фриланд недавней осенью обновление бюджета.

В этом уставе говорилось, что канадцы могут рассчитывать на сохранение временно продленных периодов амортизации для заемщиков, оказавшихся в затруднительном положении, при этом сборы и расходы, связанные с мерами по оказанию помощи, будут отменены.

В нем также говорилось, что это позволит финансово обремененным домовладельцам “производить единовременные выплаты, чтобы избежать отрицательной амортизации, или продавать свое основное жилье без каких-либо штрафных санкций за предоплату”, в то время как финансовые учреждения будут обязаны не начислять проценты на проценты в случае временной амортизации.

По словам ипотечного брокера из Новой Шотландии, в то время как многие заемщики с опаской относятся к перспективе увеличения срока погашения ипотеки, многие успокаиваются после беседы с подробным описанием их вариантов и возможности изменения обстоятельств в будущем.

Дэвид Кларк из Clarke Mortgage Group рассказал канадскому специалисту по ипотечному кредитованию, что в условиях кризиса стоимости жизни и ужесточения бюджетов более длительная амортизация в качестве временной меры иногда была единственным выбором для пострадавших домовладельцев.

“Я говорил клиентам: ”[если] вы увеличите амортизацию сейчас, если ставки снизятся через три или четыре года, вы можете ускорить ее тогда, если [сможете]”, – сказал он. “Я нахожу, что доступность по цене настолько плоха, когда у людей возникают проблемы с оплатой газа и продуктов питания, поэтому продлить амортизацию и высвободить немного денег здесь – единственный вариант.

“Если они смогут пережить шторм в течение следующих двух, трех, четырех лет или чего-то еще, когда ставки будут высокими, тогда у них будет возможность принимать другие решения, когда ставки будут ниже”.

По словам Кларка, иногда этот разговор может быть трудным, особенно потому, что многие заемщики придерживаются мнения, что продление срока погашения ипотеки – это просто не то, что им следует рассматривать.

“Это не лучший ответ, но для многих людей это единственное, что остается”, – сказал он. “Я тоже нахожу, что с клиентами иногда это забавно: им как будто неудобно, а потом, когда я говорю: “Эй, это нормально – делать все, что вам нужно, чтобы сделать это доступным”, они почти вздыхают с облегчением.

“Это похоже на то, что они чувствуют, что не должны просить продлить амортизацию, погасить долг или что-то в этом роде”.

Активность на рынке жилья и ипотеки Канады значительно замедлилась с тех пор, как центральный банк встал на путь повышения процентных ставок, а в провинции Кларк, Новая Шотландия, продажи жилья упали на 23,8% ниже среднего показателя за пять лет и на 13% ниже среднего показателя за 10 лет в октябре..

Тем не менее, цены, похоже, не падают. Фактически, базовая цена на дома на одну семью выросла на 8,1% в прошлом месяце по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, подскочив до 394 600 долларов, в то время как таунхаусы и рядные квартиры показали средний рост на 12,3% в годовом исчислении до базовой цены в 509 000 долларов.

Это означает, что проблемы доступности жилья на текущем рынке не ослабевают, но, поскольку ставки, по прогнозам, снизятся в какой–то момент в 2024 году, покупатели могут увидеть некоторое облегчение в размере ипотеки, на которую они могут претендовать, что потенциально приведет к некоторому росту спроса в настоящее время.

“Это довольно забавное время для людей, которые пытаются что-то предпринять, потому что на самом деле не знают: “Должен ли я сделать это сейчас? Должен ли я сделать это через шесть месяцев?’ Так что для людей, которые могут позволить себе роскошь ждать, может быть, подождать до весны или посмотреть, что произойдет”, – сказал Кларк.

“Если у вас нет такой роскоши, как ожидание, тогда вы должны делать то, что вы должны делать. Но будет интересно посмотреть, что произойдет весной – так что, если они могут подождать, то некоторые люди ждали”.

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