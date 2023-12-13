Правительство Канады создало комиссию для расследования случаев злоупотреблений в спорте

Правительство Канады объявило о независимой комиссии, которая будет расследовать случаи злоупотреблений в спорте, прислушиваться к жалобам спортсменов и представителей разных видов спорта.

В последнее время в канадском спорте произошло несколько крупных скандалов, включая хоккей и гимнастику. Несмотря на просьбы провести общественное расследование, правительство премьер-министра Джастина Трюдо приняло решение создать комиссию.

Она будет функционировать в течение 18 месяцев, оказывая поддержку пострадавшим и исследуя возможности улучшения системы спорта в Канаде. Министр спорта Карла Кволтру передала извинения пострадавшим и особенно тем, кто столкнулся с насилием в детстве.

“В течение 18 месяцев комиссия станет форумом, который прольет свет на опыт пострадавших, поддержит процесс выздоровления и будет вести широкое обсуждение того, как улучшить систему спорта в Канаде”, – заявила она.

Кроме того, спортивная гимнастическая федерация Канады исключила двукратную олимпийскую чемпионку Эльвиру Саади из организации на 10 лет после получения жалобы на насилие и публичное унижение со стороны тренера.