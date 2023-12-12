Первые танки в мире – их история, какими они были и как они использовались

Из истории человечества. Когда появились первые танки, как они выглядели и как их использовали в бою. Оказывается, танкам не менее трёх тысяч лет.

Вчера Канаду облетела новость о поставке Канадой бронемашин Украине (точнее, о непоставке). Поэтому мы сочли полезным напомнить об истории танков. Впервые в истории они появились ещё в десятом веке до нашей эры (или примерно в те времена:

Простейший вопрос: – Что такое танк? Верно, танк – это боевая машина, которая сочетает мощное вооружение, броневую защиту и высокую подвижность, причем, поражает противника как огнем, так и колесами (гусеницами).

Таким образом, первые письменные источники, подтверждающие наличие танков и их боевое применение, относят эту машину к 1000 году до нашей эры. Согласно сведениям, запечатленным на глиняных табличках, найденных в Дамаске, где археологи ещё в 19 веке обнаружили архивный склад древних глиняных рукописей, ассирийцы (не путать с сирийцами), активно применяли танки в боях с Вавилоном и в междусобных (с нашей точки зрения) войнах.

Как выглядел ассирийский танк, мы в точности не знаем, но, скорее всего, конструкция приниципиально не отличилась от той, что использовалась персами, греками, римлянами и прочими в течение сотен лет. А именно:

Фактор высокой подвижности обеспечивался тройкой лошадей, а иногда даже шестеркой. Лошади были вымуштрованы, сильны, сноровисты.

Броневая защита защищала скакунов (ходовую часть танка) от поражения стрелами и копьями – они были полностью (за исключением ног) покрыты толстой кожей, а то и медными пластинами. Башня была изготовлена из дерева и также покрывалась бронёй из медных листов, обеспечивающих надежную защиту от всех известных средств поражения.

Наконец, мощное вооружение: экипаж танка, состоявший из двух, трех, четырех бойцов, использовал в бою как мощные луки, нанося удары с дальнего расстояния и с выгодных позиций. На вооружении экипажа состояли также метательные копья и дротики.

При прорыве обороны противника, в ближнем бою, использовались мечи, топоры и дубины.

Что касается поражения живой силы противника колесами, то танк вызывал ужас у врагов возможностью усилить его боевые качества установкой перед боем специальных насадок на ступицы колес с внешней стороны. Эти насадки делались в виде острых лезвий, которые буквально надвое разрубали попавшего под удар врага.

На днище закреплялись острые гвозди, поэтому нельзя было спастись, пропустив танк над собою.

Это было тяжелое вооружение, весом в пару тонн, использование которого было скоротечным. Ведь ходовая часть такого танка буквально «уставала» за полчаса сражения. Поэтому при переходах танки грузились на платформы, которые перевозились табунами лошадей.

Легкие разновидности такого танка – колеснцы парфянцев, эллинов, скифов, египтян и прочие, танками в полном смысле слова считать нельзя. Броневой защиты на них не было, а наездник и возничий действовали только вдвоем, находяясь на открытой площадке, так что, скорее в данном случае, речь о танкетке.

Аристотель замечает, что тяжелые танки причиняли вред не реальным поражением противника, а паникой, которую незменно вызывало их появление на поле боя.

Только специально обученные противотанковые подразделения могли успешно справляться с танками. Их задачей было поражение ходовой части танка – наиболее уязвимой детали. Бойцы должны были накрыть залпом из камней ведущего скакуна, который, в случае успешного попадания, мог понести упряжку, и танк терял управление.

Эти колесницы-танки вышли из употребления после того, как было придумано хорошее средство борьбы с ними: веревка, на концах которой привязаны камни. При удачном броске, веревка опутывала ноги коня и выводила танк из строя, даже если остальные кони не пострадали. Кстати, именно это оружие обороны привело к исчезновению и колесниц, как средства боя. Осталась кавалерия и пехота (в разных ипостасях, но всё только кавалерия и пехота, да еще вспомогательная артиллерия).