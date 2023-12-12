Лонгёй собирается увеличить до 20% количество дешёвых квартир

Мэр Лонгёя объявила о том, что в городе 20% будет сдаваться без цели получения прибыли. Такова цель, которую планируется достичь в два ближайших годы.

Интересные новости, касающиеся решения квартирного вопроса для не самых богатых слоёв общества, пришли из Лонгёя, города на Южном берегу Монреаля.

Мэр города Лонгёй, Катрин Фурнье, объявила на пресс-конференции в понедельник, 11 декабря, о программе Стратегия городского жилья. Целью новой программы является увеличение текущего уровня (а он достигает 4,2%) арендных жилых помещений, сдающихся без цели извлечения прибыли до 20%. Муниципалитет планирует достичь цели, в частности, «оказывая финансовую поддержку социальным и некоммерческим застройщикам в их усилиях по увеличению рынка дешёвого жилья на территории города». План рассчитан на 2 года.

В документе указано, что арендное жилье без цели извлечения прибыли — включая социальное и коллективное жилье — должно быть долгосрочным и, разумеется, доступным для жильцов из малоимущих слоё. Поскольку такие квартиры принадлежат муниципальным или общественным владельцам и оно не используются в целях получения прибыли, то арендная плата не зависит от рыночных законов спроса и предложения.

«Эта амбициозная цель [20%], поддерживаемая многими участниками сектора жилья, направлена на предоставление доступного жилья многочисленным слоям населения, конкретно тем арендаторам, которые не могут найти приемлемое по ценам жилье на частном рынке.

Мэр пояснила, что план был принят после анализа положения со сдачей квартир в аренду на основе документов, принятых в ходе Жилищного саммита, состоявшегося в августе 2022 года, в котором Лонгёй участвовал совместно с Лавалем.

Стратегия, предложенная 11 декабря, показывает, что одним из показателей необходимости действий в сфере жилья является концепт уровня вакантности жилья (арендный парк). В Лонгёе, как и всюду этот уровень меняется в зависимости от типа жилья, арендной платы и расположения здания в городе.

Итак, город Лонгёй планирует достичь порога в 20% арендных жилых помещений без цели извлечения прибыли на своей территории, внедряя меры для поддержки вывода из рынка существующих жилых помещений, сдаваемых по большой цене.