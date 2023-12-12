Критическая находка: потенциальное цунами грозит США и Канаде

Специалисты из Франции выразили свои опасения относительно обнаруженного в США 75-километрового разлома земной коры, который, возможно, может вызвать землетрясение и цунами

Специалисты из Франции выразили свои опасения относительно обнаруженного в США 75-километрового разлома земной коры, который, возможно, может вызвать землетрясение и цунами. Британский таблоид Daily Mail публикует подробности об этом новом открытии.

Ученые уточняют, что землетрясение на данном разломе может привести к поднятию морского дна пролива Аро. Именно поэтому существует риск возникновения цунами в бассейнах Джорджии, включающих города Сиэтл, Такома, Беллингем, Олимпия, Ванкувер, Викторию и Уистлер.

Исследователи также отмечают, что цунами может последовать после землетрясения, даже если геологическое событие приведет к незначительному поднятию земли только на несколько метров.

Ник Харриххаузен, научный сотрудник Гренобль-Альпийского университета во Франции, объясняет, что несколько тысяч лет назад два массивных каменных блока этого разлома соскользнули друг от друга и вызвали сильное землетрясение. По его словам, повторение подобного события сейчас не исключается.

Харриххаузен призывает жителей близлежащих районов быть готовыми к возможному происшествию.

Ранее геолог из Аризоны, Джозеф Кук, сообщил о образовании гигантских разломов в Техасе, Калифорнии, Юте и Аризоне. Общая их протяженность достигает 272 километров.