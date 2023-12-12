В 2024 году начинает работать федеральная программа страховой зубной медицины

Федеральное правительство объявило о введении системы страховой зубоврачебной медицины. Впервые в истории Канады зубы будут лечить бесплатно (за счёт госстраховки, точнее).

В понедельник, 11 декабря, правительство Канады объявило о важнейшем изменении в системе здравоохранения: начиная с 2024 года все канадцы, доходы которых относятся к категории “низких” и “средних” смогут лечить зубы за счёт госстраховки, то есть, и в отношении зубоврачебной помощи будет применяться та же система, что и в отношении основных видов медпомощи). Речь идёт о семьях с доходами меньше 90 тысяч долларов в год, так что абсолютное большинство жителей страны подпадает под действие новой системы.

Система, впрочем, будет внедряться постепенно, но в любом случае, это важнейший шаг. Обещание ввести эту систему было сделано ещё при принятии бюджета 2023 года, так что ничего неожиданного в новой политике нет. На зубную помощь правительство потратит 13 миллиардов долларов в первые пять лет после начала действия системы, затем каждый год на эти цели будут направляться 4,4 миллиарда долларов.

Как и когда будет вводится система

Пока, согласно объявлению правительства, молодым людям и лицам среднего возраста необходимо будет сделать запрос в федеральную налоговую службу с просьбой внести себя в реестр. Автоматически с 18 декабря в реестр для оказания бесплатной медпомощи вносятся лица, достигшие 87 лет, с января 2024 года – лица от 77 лет, с февраля – лица, достигшие 72 лет, с марта – лица, достигшие 70 лет. С мая будут внесены автоматически лица 65-летнего возраста, дети и подростки до 18 лет. Возрастные категории от 18 до 65 лет смогут принять участие в программе с начала 2025 года.

Но “бесплатное “(точнее, страховое) лечение зубов начнётся с мая. Правительство заключило контракт со страховой компание Sun Life Assurance Canada, которая будет заниматься выплатами.

Будут оплачиваться профилактические услуги (такие, как чистка зубных камней и т.д.), диагности, хирургия, лечение, радиография, пломбирование, обработка канала, зубные протезы и т.д.

Но будут и ограничения на получение страхового лечения зубов, они следующие:

Отсутствие частной страховки.

Семейный доход ниже 90 тысяч долларов в год.

Быть канадским резидентом

Предоставить налоговую декларацию за предыдущий год.

Пока некоторые конкретные вопросы остаются без ответа, но они будут решены в ближайшее время. Например, в ряде провинций действуют свои программы помощи – в Квебеке лечение страховое со стороны государства для детей младше 10 лет и для лиц, получающих социальную помощь.

Но Квебек уже тут же высказал недовольство тем, что федеральное правительство не проконсультировалось с Квебеком по этому вопросу, так существующая в провинции программа вступает в противоречие с новой федеральное, что потребует пересмотра мер и перераспределения средств.

Уже к вечеру понедельника ассоциации зубных врачей и техников по всей стране поддержали новые меры, хотя признают, что работы у них прибавится, так что надо будет готовить больше дантистов, техников, медсестёр, протезистов и т.д.

Новость приятная для всех тех, у кого иногда болят зубы, в результате надо мучительно думать “где деньги, Зин”.