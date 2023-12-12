Медленный рост предложения недвижимости в оживленных горнолыжных регионах Канады

Это то время года, когда многие из нас задумываются о зимних развлечениях и местах отдыха. Но как выглядит рынок недвижимости в этих регионах?

Недавний отчет Royal LePage показывает прогнозируемую постоянную стабильность на рынке недвижимости для зимнего отдыха в Канаде в свете ожидаемого сохранения процентных ставок на прежнем уровне.

Цены на жилье в самых популярных горнолыжных регионах страны показали небольшое снижение в годовом исчислении с начала года, поскольку спрос продолжает снижаться – во многом благодаря высоким процентным ставкам и растущей стоимости жизни, а также общему беспокойству по поводу экономики.

За первые 10 месяцев 2023 года средняя цена отдельно стоящего дома на одну семью по всей стране осталась неизменной, снизившись всего на 0,7% в годовом исчислении до 1,068 миллиона долларов.

“Несмотря на то, что рынки рекреационной недвижимости сильно различаются от региона к региону, активность в целом в зимних рекреационных сообществах Канады заметно замедлилась. В большинстве регионов годовой объем продаж снизился, а запасы незначительно выросли, поскольку рынок продолжает восстанавливать равновесие. Однако это не привело к резкому снижению цен на большинстве рынков.

В то время как рост стоимости жизни оказал влияние на спрос на рекреационную недвижимость, цены оставались стабильными из-за относительно низкого предложения и способности продавцов добиваться желаемой сделки”, – делится Полин Аунгер, известный брокер Royal LePage Advantage Real Estate.

“Рыночная активность возвращается к историческим нормам после беспрецедентного всплеска активности во время пандемии. В дополнение к возвращению к нормальной работе и социальной рутине сегодняшняя ситуация с повышенными процентными ставками усугубила это снижение, поскольку потребители больше обеспокоены расходами по ипотеке и экономикой в целом, в том числе покупками на элитных развлекательных рынках”.

Исходя из ожидаемых стабильных (или умеренно снижающихся) процентных ставок в течение следующего года, компания прогнозирует, что средняя цена отдельно стоящего дома на одну семью в горнолыжных регионах Канады увеличится на 2,9% в течение следующих 12 месяцев, доведя ее до 1 099 661 доллара.

“Ожидается, что цены на жилье для отдыха в популярных горнолыжных регионах Канады останутся стабильными в предстоящем году. Хотя спрос ослаб, а предложение увеличилось по сравнению с бумом, вызванным пандемией, рыночная активность возвращается к нормальному историческому уровню. Это сохранит цены на умеренном уровне в следующем году, поскольку канадцы продолжают искать места на некоторых из самых привлекательных склонов в мире”, – добавляет Аунгер.

Банк Канады повышал ставку по кредитам 10 раз с марта 2022 года, что привело к повышению учетной ставки более чем до 20-летнего максимума.

Эти возросшие затраты по займам наряду с ростом стоимости жизни создали охлаждающий эффект на рынках отдыха — аналогично тому, что произошло на рынках жилья, но в меньшей степени.

По всей стране 41% экспертов рынка рекреационной недвижимости сообщили о росте по сравнению с прошлым годом количества объектов, выставленных на продажу, непосредственно из-за повышения процентных ставок. Широко распространено мнение, что Банк Канады сохранит ключевую ставку по кредитам при объявлении в декабре, что может принести некоторое облегчение.

“Хотя домовладельцы для отдыха могут быть более терпимы к увеличению затрат, они не застрахованы полностью. Многие владельцы недвижимости для отдыха покупают свои дома за наличные, в то время как другие выбирают финансирование”, – отмечает Аунгер. “Некоторые потенциальные покупатели, которым требуется финансирование, приостанавливают свои планы покупки и ждут снижения ставок, чтобы избежать более высоких ежемесячных платежей. Учитывая нынешний экономический климат, некоторые домовладельцы считают свои ежемесячные расходы слишком обременительными и сокращают расходы или численность персонала”.

Кроме того, Аунгер упоминает, что правила краткосрочной аренды в некоторых муниципалитетах значительно усложняют владельцам рекреационной недвижимости компенсацию более высоких расходов за счет сдачи своей недвижимости в аренду. С этой целью в недавнем осеннем экономическом заявлении федерального правительства было объявлено о недавних изменениях в законодательстве, призванных побудить домовладельцев сдавать жилье в аренду на более длительный срок или выставлять свои дома на продажу.

Рекреационная недвижимость, как правило, служила канадцам местом отдыха и вторичным жильем, но после пандемии и перехода к более удаленной работе все больше канадцев выбирают рекреационные рынки в качестве своего основного места жительства.

Почти 60% опрошенных рекреационных регионов отметили двузначное снижение количества проданных объектов недвижимости за первые 10 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По всей Канаде эксперты рынка рекреационной недвижимости Royal LePage отметили меньший спрос в своих соответствующих регионах (47%) и, по сравнению с прошлым годом, увеличение как товарных запасов (88%), так и среднего количества дней на рынке (82%).

“В то время как жители больше не стекаются массово на развлекательные рынки, как это было на пике пандемии, когда цены и продажи стремительно росли, доступ к высокоскоростному Интернету в более отдаленных регионах привел к увеличению числа жителей, проживающих круглый год”, – сказал Аунгер. “Мы все еще приспосабливаемся к более мягкому рынку развлечений, на котором становится все меньше покупателей и растет уровень запасов, поскольку потребители тщательно контролируют свои дискреционные расходы под давлением более высоких затрат по займам. В отличие от покупки основного жилья, большинство людей, находящихся на рынке недвижимости для отдыха, могут позволить себе роскошь подождать, пока появится подходящий дом или более благоприятные рыночные условия.”

Другим ключевым выводом исследования стал беспрецедентный, рекордный сезон лесных пожаров, который, наряду с другими климатическими факторами, сильно повлиял на летние рынки недвижимости, включая места отдыха.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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