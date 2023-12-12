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Новости Чрезмерный оптимизм может быть следствием низких когнитивных навыков

Чрезмерный оптимизм может быть следствием низких когнитивных навыков

Виктория Христова Дек 12, 2023 Новости, Общество Оставить комментарий 63 Просмотров

Оптимистическое мышление уже давно увековечено в литературе по саморазвитию как ключ к счастью, крепкому здоровью и долголетию, но оно также может привести к неправильному принятию решений, что особенно серьезно скажется на финансовом благополучии людей.

Исследование, проведенное британским Университетом Бата, показывает, что чрезмерный оптимизм на самом деле связан с более низкими когнитивными навыками, такими как беглость речи, логическое мышление, умение считать и память. В то время как люди с высокими когнитивными способностями, как правило, более реалистичны и пессимистичны в своих ожиданиях относительно будущего, пишут ученые в ноябрьском пресс-релизе.

«Точно прогнозировать будущее сложно, и по этой причине мы можем ожидать, что люди с низкими когнитивными способностями будут допускать больше ошибок в суждениях, как пессимистичных, так и оптимистичных. Но результаты очевидны: низкие когнитивные способности приводят к еще большему самообольщению — люди, по сути, в определенной степени обманывают самих себя», — утверждает доктор Крис Доусон из Школы менеджмента университета.

«Это подсказывает, что, хотя эволюция, возможно, приучила людей ожидать лучшего, те, у кого высокие когнитивные способности, в большей степени способны подавлять эту автоматическую реакцию, когда дело доходит до важных решений. Планы, основанные на чрезмерно оптимистичных убеждениях, приводят к неправильным решениям и неизбежно приводят к худшим результатам, чем реалистичные убеждения», — говорит он.

Решения по основным финансовым вопросам, таким как занятость, инвестиции или сбережения, а также любой выбор, связанный с риском и неопределенностью, особенно подвержены этому эффекту и возымели серьезные последствия для отдельных лиц.

«Нереалистично оптимистичные финансовые ожидания могут привести к чрезмерному уровню потребления и задолженности, а также к недостатку необходимых сбережений, чрезмерным вложениям в бизнес и последующим неудачам. Вероятность начать успешный бизнес невелика, но оптимисты всегда думают, что у них есть шанс, и начинают бизнес, обреченный на провал», — отмечает Доусон.

В исследовании были использованы данные опроса более 36 000 домохозяйств в Великобритании, в ходе которого изучались ожидания людей относительно их финансового благополучия в сравнении с фактическими финансовыми результатами. Выяснилось, что у людей с самыми высокими когнитивными способностями «реализм» повышал качество прогноза на 22%, а «крайний оптимизм» снижал его на 35%.

«Нереалистичный оптимизм — одна из наиболее распространенных человеческих черт, и исследования показали, что люди постоянно недооценивают негативное и подчеркивают позитивное. Концепция „позитивного мышления“ почти безоговорочно укоренилась в нашей культуре, и было бы полезно пересмотреть это убеждение», — резюмируют ученые итоги своей работы.

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