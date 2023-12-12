Чрезмерный оптимизм может быть следствием низких когнитивных навыков

Оптимистическое мышление уже давно увековечено в литературе по саморазвитию как ключ к счастью, крепкому здоровью и долголетию, но оно также может привести к неправильному принятию решений, что особенно серьезно скажется на финансовом благополучии людей.

Исследование, проведенное британским Университетом Бата, показывает, что чрезмерный оптимизм на самом деле связан с более низкими когнитивными навыками, такими как беглость речи, логическое мышление, умение считать и память. В то время как люди с высокими когнитивными способностями, как правило, более реалистичны и пессимистичны в своих ожиданиях относительно будущего, пишут ученые в ноябрьском пресс-релизе.

«Точно прогнозировать будущее сложно, и по этой причине мы можем ожидать, что люди с низкими когнитивными способностями будут допускать больше ошибок в суждениях, как пессимистичных, так и оптимистичных. Но результаты очевидны: низкие когнитивные способности приводят к еще большему самообольщению — люди, по сути, в определенной степени обманывают самих себя», — утверждает доктор Крис Доусон из Школы менеджмента университета.

«Это подсказывает, что, хотя эволюция, возможно, приучила людей ожидать лучшего, те, у кого высокие когнитивные способности, в большей степени способны подавлять эту автоматическую реакцию, когда дело доходит до важных решений. Планы, основанные на чрезмерно оптимистичных убеждениях, приводят к неправильным решениям и неизбежно приводят к худшим результатам, чем реалистичные убеждения», — говорит он.

Решения по основным финансовым вопросам, таким как занятость, инвестиции или сбережения, а также любой выбор, связанный с риском и неопределенностью, особенно подвержены этому эффекту и возымели серьезные последствия для отдельных лиц.

«Нереалистично оптимистичные финансовые ожидания могут привести к чрезмерному уровню потребления и задолженности, а также к недостатку необходимых сбережений, чрезмерным вложениям в бизнес и последующим неудачам. Вероятность начать успешный бизнес невелика, но оптимисты всегда думают, что у них есть шанс, и начинают бизнес, обреченный на провал», — отмечает Доусон.

В исследовании были использованы данные опроса более 36 000 домохозяйств в Великобритании, в ходе которого изучались ожидания людей относительно их финансового благополучия в сравнении с фактическими финансовыми результатами. Выяснилось, что у людей с самыми высокими когнитивными способностями «реализм» повышал качество прогноза на 22%, а «крайний оптимизм» снижал его на 35%.

«Нереалистичный оптимизм — одна из наиболее распространенных человеческих черт, и исследования показали, что люди постоянно недооценивают негативное и подчеркивают позитивное. Концепция „позитивного мышления“ почти безоговорочно укоренилась в нашей культуре, и было бы полезно пересмотреть это убеждение», — резюмируют ученые итоги своей работы.