МИД Индии опроверг утверждения западных СМИ о секретном меморандуме

Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии, Ариндам Багчи, 10 декабря опроверг информацию западных СМИ о наличии секретного меморандума.

В заявлении официального представителя МИД было подчеркнуто, что сообщения о таком меморандуме являются фейком и полностью вымыслом.

«Мы с уверенностью заявляем, что эти сообщения являются фальшивкой и полностью выдумкой. Такого меморандума не существует», – говорится в заявлении МИД.

Представитель ведомства подчеркнул, что уже длительное время против Индии ведется кампания дезинформации, и информация о секретном меморандуме является частью этой кампании.

Напомним, ранее американское издание The Intercept опубликовало такую информацию. Согласно опубликованному материалу, МИД Индии в апреле разослал секретный меморандум, в котором указывается необходимость принятия мер против сепаратистов, стремящихся к созданию отдельного сикхского государства Халистан на территории Индии.

Меморандум также предположительно содержал упоминания нескольких сикхских лидеров, одним из которых был гражданин Канады Хардип Сингх Ниджара. Но вскоре после публикации информации Ниджару было нанесено смертельное покушение в Канаде.

Канадские власти выразили предположение, что в убийстве Ниджара были замешаны индийские спецслужбы и из-за этого выдвинули требование о высылке одного из старших индийских дипломатов из страны. В МИД Индии объяснили данный шаг тем, что канадские власти открыто поддерживают сикхских экстремистов.