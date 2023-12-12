80 тысяч медсестер влились в ряды бастующих в Квебеке

В нашей провинции к бастующим государственным служащим накануне присоединились еще 80 тысяч медсестер.

Квебекская межпрофессиональная федерация здравоохранения объявила четырехдневную забастовку в знак протеста против отношения властей.

Хотя жизненно важные услуги будут оказываться без проблем, остальные услуги будут выполняться медленнее.

Некоторые плановые приемы и операции уже перенесены. Профсоюзные работники предложили правительству снизить требования по повышению зарплат с 24% до 20%, но, если к Рождеству не будет достигнуто соглашение, они готовы протестовать бессрочно.

Стоит отметить, что квебекские госслужащие уже требуют улучшения условий труда и повышения зарплат. А кроме того, уже практически месяц не работают школы. И до Рождества их открытие маловероятно.

Более 420 000 сотрудников публичного сектора приступили к семидневной забастовке в пятницу, 8 декабря, в намерении заставить правительство Квебека улучшить условия труда и выплачивать более справедливые заработные платы.

Даты проведения забастовки были определены в конце ноября, после того, как предыдущая трехдневная забастовка не привела к приемлемому предложению со стороны финансового ведомства.

В настоящее время сотни тысяч государственных служащих, объединенных в Объединенном фронте (который включает четыре профсоюза), отказываются работать до следующей пятницы, а именно до 14 декабря — последнего дня забастовки.

Утром 8 декабря перед зданием Национальной ассамблеи в городе Квебек собралась толпа членов бастующих профсоюзов. В то же время в Монреале протестующие прошли маршем по центральным улицам.

В ответ на эти акции Соня Лебель, президентка финансового ведомства Квебека, заявила, что переговоры с профсоюзами активизируются: «Мы находимся на решающей стадии, так как все — включая Объединенный фронт — явно с одной целью согласовать соглашение до конца года».

И она была права в своих словах, так как профсоюзы действительно намерены окончательно решить вопрос об условиях работы до конца месяца. Впрочем, отдельные лидеры сообщили, что надеются на подписание соглашения с правительством до 18 декабря, иначе они готовы начать бессрочную забастовку.