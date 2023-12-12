Канадские строители передвинули 220-тонное здание с помощью 700 кусков мыла

В Канаде мастера строительства, выявив креативный подход, смогли метким ходом переместить 220-тонное здание.

За основу они взяли 700 кусков мыла, и результат оправдал все ожидания. Издание “UPI” сообщает о происходившем.

Исходно было решено снести это здание, выстроенное в 1826 году, в 2018 году. Но компания, имеющая права на это сооружение, объявила о своих планах переместить его ближе к улице и установить на новом фундаменте.

После тщательного согласования проекта и инженерных решений, строительная компания успешно выполнила перенос здания на новое место. Владелец фирмы, Шелдон Раштон, дал интервью, где рассказал, что им удалось осуществить эту задумку, протянув стальной каркас через фундамент здания с помощью двух экскаваторов.

Этот метод нечасто применяется, обычно специальные ролики используются для подобных операций. Но в данном случае канадские строители решили воспользоваться 700 кусками мыла. И это сочетание оказалось исключительно удачным, позволив зданию плавно скользить по каркасу и устойчиво установиться на новом месте.

Специалисты отмечают, что такой необычный подход позволил сохранить это здание и обошёлся без необходимости его сноса.