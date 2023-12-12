Канадские ученые предупредили о риске уничтожения озер

Канадские исследователи предупреждают о возможной опасности, которую представляют золотые рыбки для озер. Этот инвазивный вид может угрожать местным рыбам и водоемам, и его популяция продолжает расти, заявляют ученые из Канады. Одной из причин такого роста является выпуск домашних рыбок в реки и озера людьми.

Золотые рыбки (Carassius auratus, или карась китайский), обитающие в Северной Америке, способны поедать практически все виды пищи и достигать в длину до 16 дюймов (40,6 см), что делает их слишком крупной добычей для хищников, говорит исследователь водных ресурсов из отдела рыболовства и океанов в Канаде Кристин Бостон, цитируя The New York Times.

Поскольку золотые рыбки являются инвазивным видом, их распространение может привести к уничтожению эндемичной флоры и фауны, а также разрушению экосистем. Рыбки поедают растения, которые являются убежищем для местных обитателей, и способствуют размножению вредных водорослей, что создает невыносимые условия для других видов, отмечает Бостон.

Золотые рыбки питаются икрой, водорослями, водными растениями и беспозвоночными. Они могут переносить широкий диапазон температур, быстро достигают половой зрелости, а самки способны откладывать икру несколько раз за сезон. “У них есть ресурсы, и они умело их используют”, предупреждает ихтиолог.

Бостон и ее команда уже несколько лет отслеживают миграции золотых рыбок в заливе Гамильтона, который находится на западе озера Онтарио (одно из Великих озер). Эти рыбы, как правило, проводят зиму в глубоких водах и весной перемещаются в мелководные зоны для нереста. По словам Бостон, одним из вариантов борьбы с золотыми рыбками является их отлов специальными сетями, установленными подо льдом, или использование электроудочек, которые обездвиживают рыбу электрическим разрядом. Правильное время и место применения этих методов позволят избежать гибели местной рыбы, утверждает она.

Золотые рыбки были впервые замечены в бухте Гамильтона в 1960-х годах, но в основном вымерли в 1970-х из-за промышленного загрязнения. В начале 2000-х годов их популяция вновь восстановилась.

По словам профессора биологии из Университета Торонто Скарборо Николаса Мандрака, золотые рыбки были завезены на Северную Америку в конце XIX века, но их дикая популяция начала стремительно расти в последние два десятилетия. Увеличение популяции частично связано с тем, что люди выпускают домашних рыбок в городские водоемы в густонаселенных районах, полагает он. Золотые рыбки способны адаптироваться к изменениям температуры и низкому содержанию кислорода в воде, подчеркивает ученый.

Профессор экологии инвазивных видов из Университета Макгилла в Монреале Антони Риччарди отмечает, что не все выпущенные на свободу золотые рыбки достигают больших размеров, но и маленькие представители этого вида также могут оказывать опасность, так как их популяция подавляет местных рыб. В то же время исследователь подчеркивает, что золотые рыбки являются только малой частью глобальной проблемы с инвазивными видами, последствия которой непредсказуемы.

“Человеческое влияние позволяет животным перемещаться быстрее и в большем количестве, достигая территорий, которые ранее они не могли достичь”, говорит Риччарди. “Мы говорим о перераспределении жизни на Земле”.

По данным доклада ООН, в каждом регионе планеты отмечено не менее 3,5 тысяч опасных инвазивных видов. Организация оценивает годовой ущерб от этих видов в размере 423 миллиарда долларов.