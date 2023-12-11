Мёд – факты, о которых вы не знали. И пять рецептов с мёдом

Про мёд и рецепты: Яблоки с мёдом и творогом, струффоли, морс с мёдом, салат с сыром, грибами и мёдом, миндальный соус.

Про мёд и его полезные свойства знают, наверно, все. Но вот знаете ли вы, что когда хоронили фараонов Древнего Египта, то кроме всего прочего – от утвари и драгоценностей, до игр и одежды, в усыпальницу укладывали и горшочки с мёдом! Более того, когда мёд находят, то он до сих пор – по прошествии тысяч лет (самому древнему найденному в гробнице мёду 3 тысячи лет) – сохрняет свои качества, и его можно есть! Дело в том, что состав настоящего мёда препятствует появлению, размножению и выживанию бактерий!

И вот вам несколько простейших рецептов блюд, в состав которых мёд органично входит:

Яблоки с медом и творогом

Надо вкушать яблоки всюду, всегда и везде. Если получается. А чтобы не надоели, имеет смысл придумывать, придумывать и еще раз придумывать всевозможные варианты, благо, яблоко – всему голова…

Вот любопытный яблочный завтрак. Конечно, может подаваться и как десерт, особенно детишкам, которые от творога нос воротят.

Составчик:

5 свежих, ароматных яблок

Сок одного лимона с натертой цедрой

250 граммов обычного творога

Немного нежирных сливок

5 ложек меду

Щепотка соли

Ягоды или желе (смородина, малина, клубника, черника – что под рукой нашлось)

Готовим:

Яблоки моем, удаляем середину, натираем на терке Тертые яблоки заливаем лимонным соком Творог размешать с солью, медом, сливками до однородной массы Добавить яблоки в массу Добавить ягоды или желе Опять перемешать, оставить в холодильнике на час.

Струффоли

20 мая 1927 года Чарльз Линдберг совершил первый беспосадочный перелет через Атлантический океан из США во Францию. Самолет преодолел 5800 километров за 33 часа 30 минут. А Линдберг во время полёта питался струффоли – очень вкусными калорийными пончиками или печеньями, что помогло ему бороться с усталостью и радоваться жизни…

А теперь приступаем к изготовлению струффоли.

Продукты:

250 пшеничной муки

250 граммов мёда

Один желток

4 столовые ложки сахара

100 граммов очищенных миндальных орешков

25 граммов цукатов (нарезать мелко)

Тертая цедра от половины апельсина

Тертая цедра от половины лимона

5 столовых ложек белого сухого вина

50 граммов сливочного масла (можно заменить хорошим маргарином)

Оливковое масло для фритюра

Готовим:

Муку насыпаем горкой, делаем углубление в вершине и наливаем вино Добавляем в муку взбитый желток, размешиваем Добавляем размягченное масло, сахар, цедру лимонную и апельсиновую, соль и опять размешиваем Формируем шар из теста, затем раскатываем его и нарезаем полосками, которые, в свою очередь, режем кусочками, после чего лепим из каждого кусочка небольшие шарики Жарим шарики из теста во фритюре до готовности – они станут румяными, и если проткнуть палочкой, та выйдет сухой Остудить шарики В кастрюле смешать мёд, толченый миндаль и цукаты Положить в смесь струффоли и аккуратно перемешать, после чего достать из кастрюли и выложить на блюдо, смазанное маслом.

Морс с медом

Замечательный напиток для детей. Да и для взрослых.

Напиток летний, конечно, в крайнем случае, осенний. Когда жарко, и хочется чего-то холодненько-кисленького, уталяющего жажду надолго. К тому же, полезное питье. Для здоровья – самое “то”. А если готовим зимой, то с ностальгией по лету и с надеждой на будущее.

Готовим морс с мёдом:

Собрали 2 стакана клюквы

Почистили, залили водой, прокипятили минут пять

Процедили, добавили меда ложки три-четыре столовых

Подержали часок в холодильнике

Долили два стакана холодного молока, перемешали.

Дали детям в холодных стаканах. Следим, чтобы на всех хватило, а то будет драка.

Салат с рокфором, шампиньонами и мёдом

Типичный салат американской кухни. Однако, в МкДональдсах его лучше не просить – там не поймут, потому как заведение это для детишек, в первую очередь. А салат с рокфором и мёдом достаточно дорог и изыскан, чтобы его в забегаловках предлагать.

Готовим салат с рокфором:

Итак, берём 200 граммов рокфора (любой сорт рокфора подойдёт на славу), нарезаем мелкими кубиками-кусочками и смешиваем с парой средних зелёных яблок, нарезаных такими же кусочками (лучше яблоки очистить от кожицы)

100 граммов шампиньонов потушить до готовности в сливочном масле. Если грибы большие. то порезать дольками

Два средних стручка сладкого перца порезать колечками и смешать с дольками одного апельсина, разрезанными пополам каждая

Приготовить салатный соус: 2 столовые ложки мёда, 1 баночка йогурта, 1 чайная ложка горчицы дижонской, 2 столовые ложки лимонного сока, немного цедры апельсина – все элементы смешать и тщательно размешивать до более-менее однородной массы

А теперь смешать все ингредиенты салата и залить соусом. Пусть салат настоится минут 20, после чего можно с аппетитом уплетать его за обе щёки.

Миндальный соус

Миндальный соус? Не хмыкайте. Речь не о миндальничанье и не о чём ином. А про миндаль. Песня ещё есть такая: Миндаль, горький как разлука… — вспомнили? Во-во!, точно, припев ещё тягучий. Пёла Анна Герман, вроде бы. Так, петь после будем. Сейчас за работу, товарищи.

Для приготовления миндального соуса, берём:

Масла сливочного, грамм 50,

Десертную ложку муки,

Чашку молока средней жирности,

Две десертных ложки мёда,

Миндальную эссенцию (в любом нормальном продуктовом).

Готовим миндальный соус:

Смешали муку с маслом, Добавили только что закипевшее молоко, Размешали до консистенции крема, Если слишком густо, добавили ещё молока (долить и вскипятить — дело не хитрое), Теперь добавили мёда, размешли, Только теперь доливаем эссенцию миндаля — количество решайте экспериментально, Размешиваем в одном направлении — пока масса не станет совершенно однородной, Перед подачей на стол поставить на огонь, довести до кипения и подержать полминутки.

Чтобы не подгорало, обычно, все операции делаются на паровой бане, но есть умельцы, которым такие выверты ни к чему.