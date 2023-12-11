Мёд – факты, о которых вы не знали. И пять рецептов с мёдом
Про мёд и его полезные свойства знают, наверно, все. Но вот знаете ли вы, что когда хоронили фараонов Древнего Египта, то кроме всего прочего – от утвари и драгоценностей, до игр и одежды, в усыпальницу укладывали и горшочки с мёдом! Более того, когда мёд находят, то он до сих пор – по прошествии тысяч лет (самому древнему найденному в гробнице мёду 3 тысячи лет) – сохрняет свои качества, и его можно есть! Дело в том, что состав настоящего мёда препятствует появлению, размножению и выживанию бактерий!
И вот вам несколько простейших рецептов блюд, в состав которых мёд органично входит:
Яблоки с медом и творогом
Надо вкушать яблоки всюду, всегда и везде. Если получается. А чтобы не надоели, имеет смысл придумывать, придумывать и еще раз придумывать всевозможные варианты, благо, яблоко – всему голова…
Вот любопытный яблочный завтрак. Конечно, может подаваться и как десерт, особенно детишкам, которые от творога нос воротят.
Составчик:
- 5 свежих, ароматных яблок
- Сок одного лимона с натертой цедрой
- 250 граммов обычного творога
- Немного нежирных сливок
- 5 ложек меду
- Щепотка соли
- Ягоды или желе (смородина, малина, клубника, черника – что под рукой нашлось)
Готовим:
- Яблоки моем, удаляем середину, натираем на терке
- Тертые яблоки заливаем лимонным соком
- Творог размешать с солью, медом, сливками до однородной массы
- Добавить яблоки в массу
- Добавить ягоды или желе
- Опять перемешать, оставить в холодильнике на час.
Струффоли
20 мая 1927 года Чарльз Линдберг совершил первый беспосадочный перелет через Атлантический океан из США во Францию. Самолет преодолел 5800 километров за 33 часа 30 минут. А Линдберг во время полёта питался струффоли – очень вкусными калорийными пончиками или печеньями, что помогло ему бороться с усталостью и радоваться жизни…
А теперь приступаем к изготовлению струффоли.
Продукты:
- 250 пшеничной муки
- 250 граммов мёда
- Один желток
- 4 столовые ложки сахара
- 100 граммов очищенных миндальных орешков
- 25 граммов цукатов (нарезать мелко)
- Тертая цедра от половины апельсина
- Тертая цедра от половины лимона
- 5 столовых ложек белого сухого вина
- 50 граммов сливочного масла (можно заменить хорошим маргарином)
- Оливковое масло для фритюра
Готовим:
- Муку насыпаем горкой, делаем углубление в вершине и наливаем вино
- Добавляем в муку взбитый желток, размешиваем
- Добавляем размягченное масло, сахар, цедру лимонную и апельсиновую, соль и опять размешиваем
- Формируем шар из теста, затем раскатываем его и нарезаем полосками, которые, в свою очередь, режем кусочками, после чего лепим из каждого кусочка небольшие шарики
- Жарим шарики из теста во фритюре до готовности – они станут румяными, и если проткнуть палочкой, та выйдет сухой
- Остудить шарики
- В кастрюле смешать мёд, толченый миндаль и цукаты
- Положить в смесь струффоли и аккуратно перемешать, после чего достать из кастрюли и выложить на блюдо, смазанное маслом.
Морс с медом
Замечательный напиток для детей. Да и для взрослых.
Напиток летний, конечно, в крайнем случае, осенний. Когда жарко, и хочется чего-то холодненько-кисленького, уталяющего жажду надолго. К тому же, полезное питье. Для здоровья – самое “то”. А если готовим зимой, то с ностальгией по лету и с надеждой на будущее.
Готовим морс с мёдом:
- Собрали 2 стакана клюквы
- Почистили, залили водой, прокипятили минут пять
- Процедили, добавили меда ложки три-четыре столовых
- Подержали часок в холодильнике
- Долили два стакана холодного молока, перемешали.
Дали детям в холодных стаканах. Следим, чтобы на всех хватило, а то будет драка.
Салат с рокфором, шампиньонами и мёдом
Типичный салат американской кухни. Однако, в МкДональдсах его лучше не просить – там не поймут, потому как заведение это для детишек, в первую очередь. А салат с рокфором и мёдом достаточно дорог и изыскан, чтобы его в забегаловках предлагать.
Готовим салат с рокфором:
- Итак, берём 200 граммов рокфора (любой сорт рокфора подойдёт на славу), нарезаем мелкими кубиками-кусочками и смешиваем с парой средних зелёных яблок, нарезаных такими же кусочками (лучше яблоки очистить от кожицы)
- 100 граммов шампиньонов потушить до готовности в сливочном масле. Если грибы большие. то порезать дольками
- Два средних стручка сладкого перца порезать колечками и смешать с дольками одного апельсина, разрезанными пополам каждая
- Приготовить салатный соус: 2 столовые ложки мёда, 1 баночка йогурта, 1 чайная ложка горчицы дижонской, 2 столовые ложки лимонного сока, немного цедры апельсина – все элементы смешать и тщательно размешивать до более-менее однородной массы
- А теперь смешать все ингредиенты салата и залить соусом. Пусть салат настоится минут 20, после чего можно с аппетитом уплетать его за обе щёки.
Миндальный соус
Миндальный соус? Не хмыкайте. Речь не о миндальничанье и не о чём ином. А про миндаль. Песня ещё есть такая: Миндаль, горький как разлука… — вспомнили? Во-во!, точно, припев ещё тягучий. Пёла Анна Герман, вроде бы. Так, петь после будем. Сейчас за работу, товарищи.
Для приготовления миндального соуса, берём:
- Масла сливочного, грамм 50,
- Десертную ложку муки,
- Чашку молока средней жирности,
- Две десертных ложки мёда,
- Миндальную эссенцию (в любом нормальном продуктовом).
Готовим миндальный соус:
- Смешали муку с маслом,
- Добавили только что закипевшее молоко,
- Размешали до консистенции крема,
- Если слишком густо, добавили ещё молока (долить и вскипятить — дело не хитрое),
- Теперь добавили мёда, размешли,
- Только теперь доливаем эссенцию миндаля — количество решайте экспериментально, Размешиваем в одном направлении — пока масса не станет совершенно однородной,
- Перед подачей на стол поставить на огонь, довести до кипения и подержать полминутки.
Чтобы не подгорало, обычно, все операции делаются на паровой бане, но есть умельцы, которым такие выверты ни к чему.