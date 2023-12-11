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Общество Здоровье, медицина Малоизвестные факты о мёде и рецепты с мёдом
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Мёд. Просто мёд.

Малоизвестные факты о мёде и рецепты с мёдом

Megan Jorgensen Дек 11, 2023 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Полезные продукты, Сам себе ресторан Оставить комментарий 49 Просмотров

Мёд – факты, о которых вы не знали. И пять рецептов с мёдом

Про мёд и рецепты: Яблоки с мёдом и творогом, струффоли, морс с мёдом, салат с сыром, грибами и мёдом, миндальный соус.

Про мёд и его полезные свойства знают, наверно, все. Но вот знаете ли вы, что когда хоронили фараонов Древнего Египта, то кроме всего прочего – от утвари и драгоценностей, до игр и одежды, в усыпальницу укладывали и горшочки с мёдом! Более того, когда мёд находят, то он до сих пор – по прошествии тысяч лет (самому древнему найденному в гробнице мёду 3 тысячи лет) – сохрняет свои качества, и его можно есть! Дело в том, что состав настоящего мёда препятствует появлению, размножению и выживанию бактерий!

И вот вам несколько простейших рецептов блюд, в состав которых мёд органично входит:

Яблоки с медом и творогом

Надо вкушать яблоки всюду, всегда и везде. Если получается. А чтобы не надоели, имеет смысл придумывать, придумывать и еще раз придумывать всевозможные варианты, благо, яблоко – всему голова…

Вот любопытный яблочный завтрак. Конечно, может подаваться и как десерт, особенно детишкам, которые от творога нос воротят.

Составчик:

  • 5 свежих, ароматных яблок
  • Сок одного лимона с натертой цедрой
  • 250 граммов обычного творога
  • Немного нежирных сливок
  • 5 ложек меду
  • Щепотка соли
  • Ягоды или желе (смородина, малина, клубника, черника – что под рукой нашлось)

Готовим:

  1. Яблоки моем, удаляем середину, натираем на терке
  2. Тертые яблоки заливаем лимонным соком
  3. Творог размешать с солью, медом, сливками до однородной массы
  4. Добавить яблоки в массу
  5. Добавить ягоды или желе
  6. Опять перемешать, оставить в холодильнике на час.

Струффоли

20 мая 1927 года Чарльз Линдберг совершил первый беспосадочный перелет через Атлантический океан из США во Францию. Самолет преодолел 5800 километров за 33 часа 30 минут. А Линдберг во время полёта питался струффоли – очень вкусными калорийными пончиками или печеньями, что помогло ему бороться с усталостью и радоваться жизни…

А теперь приступаем к изготовлению струффоли.

Продукты:

  • 250 пшеничной муки
  • 250 граммов мёда
  • Один желток
  • 4 столовые ложки сахара
  • 100 граммов очищенных миндальных орешков
  • 25 граммов цукатов (нарезать мелко)
  • Тертая цедра от половины апельсина
  • Тертая цедра от половины лимона
  • 5 столовых ложек белого сухого вина
  • 50 граммов сливочного масла (можно заменить хорошим маргарином)
  • Оливковое масло для фритюра

Готовим:

  1. Муку насыпаем горкой, делаем углубление в вершине и наливаем вино
  2. Добавляем в муку взбитый желток, размешиваем
  3. Добавляем размягченное масло, сахар, цедру лимонную и апельсиновую, соль и опять размешиваем
  4. Формируем шар из теста, затем раскатываем его и нарезаем полосками, которые, в свою очередь, режем кусочками, после чего лепим из каждого кусочка небольшие шарики
  5. Жарим шарики из теста во фритюре до готовности – они станут румяными, и если проткнуть палочкой, та выйдет сухой
  6. Остудить шарики
  7. В кастрюле смешать мёд, толченый миндаль и цукаты
  8. Положить в смесь струффоли и аккуратно перемешать, после чего достать из кастрюли и выложить на блюдо, смазанное маслом.

Морс с медом

Замечательный напиток для детей. Да и для взрослых.

Напиток летний, конечно, в крайнем случае, осенний. Когда жарко, и хочется чего-то холодненько-кисленького, уталяющего жажду надолго. К тому же, полезное питье. Для здоровья – самое “то”. А если готовим зимой, то с ностальгией по лету и с надеждой на будущее.

Готовим морс с мёдом:

  • Собрали 2 стакана клюквы
  • Почистили, залили водой, прокипятили минут пять
  • Процедили, добавили меда ложки три-четыре столовых
  • Подержали часок в холодильнике
  • Долили два стакана холодного молока, перемешали.

Дали детям в холодных стаканах. Следим, чтобы на всех хватило, а то будет драка.

Салат с рокфором, шампиньонами и мёдом

Типичный салат американской кухни. Однако, в МкДональдсах его лучше не просить – там не поймут, потому как заведение это для детишек, в первую очередь. А салат с рокфором и мёдом достаточно дорог и изыскан, чтобы его в забегаловках предлагать.

Готовим салат с рокфором:

  • Итак, берём 200 граммов рокфора (любой сорт рокфора подойдёт на славу), нарезаем мелкими кубиками-кусочками и смешиваем с парой средних зелёных яблок, нарезаных такими же кусочками (лучше яблоки очистить от кожицы)
  • 100 граммов шампиньонов потушить до готовности в сливочном масле. Если грибы большие. то порезать дольками
  • Два средних стручка сладкого перца порезать колечками и смешать с дольками одного апельсина, разрезанными пополам каждая
  • Приготовить салатный соус: 2 столовые ложки мёда, 1 баночка йогурта, 1 чайная ложка горчицы дижонской, 2 столовые ложки лимонного сока, немного цедры апельсина – все элементы смешать и тщательно размешивать до более-менее однородной массы
  • А теперь смешать все ингредиенты салата и залить соусом. Пусть салат настоится минут 20, после чего можно с аппетитом уплетать его за обе щёки.

Миндальный соус

Миндальный соус? Не хмыкайте. Речь не о миндальничанье и не о чём ином. А про миндаль. Песня ещё есть такая: Миндаль, горький как разлука… — вспомнили? Во-во!, точно, припев ещё тягучий. Пёла Анна Герман, вроде бы. Так, петь после будем. Сейчас за работу, товарищи.

Для приготовления миндального соуса, берём:

  • Масла сливочного, грамм 50,
  • Десертную ложку муки,
  • Чашку молока средней жирности,
  • Две десертных ложки мёда,
  • Миндальную эссенцию (в любом нормальном продуктовом).

Готовим миндальный соус:

  1. Смешали муку с маслом,
  2. Добавили только что закипевшее молоко,
  3. Размешали до консистенции крема,
  4. Если слишком густо, добавили ещё молока (долить и вскипятить — дело не хитрое),
  5. Теперь добавили мёда, размешли,
  6. Только теперь доливаем эссенцию миндаля — количество решайте экспериментально, Размешиваем в одном направлении — пока масса не станет совершенно однородной,
  7. Перед подачей на стол поставить на огонь, довести до кипения и подержать полминутки.

Чтобы не подгорало, обычно, все операции делаются на паровой бане, но есть умельцы, которым такие выверты ни к чему.

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