Трое из четырех канадцев говорят, что рост иммиграции усугубляет жилищный кризис

Подавляющее большинство канадцев согласны с тем, что рост иммиграции подпитывает жилищный кризис и оказывает давление на систему здравоохранения, свидетельствует новый опрос Leger.

Новые данные о намерениях голосовать на федеральном уровне, полученные от опросной компании, также показывают, что консерваторы сохраняют значительное преимущество над правящими либералами.

Опрос, проведенный с пятницы по воскресенье, показал, что около трех четвертей респондентов согласились с тем, что увеличение числа иммигрантов создает дополнительную нагрузку как на рынок жилья, так и на систему здравоохранения.

Почти две трети респондентов, или 63 процента, заявили, что приток иммигрантов также оказывает давление на систему образования страны.

Но опрос показывает, что канадцы также видят некоторые преимущества в увеличении иммиграции.

Около трех четвертей респондентов согласились с тем, что увеличение иммиграции способствует культурному разнообразию страны, а 63% заявили, что прибытие молодых иммигрантов способствует увеличению рабочей силы и налоговой базы, что поддерживает старшее поколение.

Результаты опроса подчеркивают смешанные чувства канадцев по поводу влияния иммиграции на страну.

В то же время это сигнализирует об изменении общественных настроений в отношении иммиграции, поскольку страна сталкивается с проблемами доступности и проблемами с предоставлением государственных услуг.

В 2022 году население Канады выросло более чем на миллион человек, включая 607 782 непостоянных жителя и 437 180 иммигрантов.

Леджер обнаружил, что по сравнению с мартом 2022 года доля канадцев, которые говорят, что хотят, чтобы страна принимала больше иммигрантов, чем в прошлом, снизилась с 17% до девяти%.

С другой стороны, все больше людей говорят, что Канада должна принимать меньше иммигрантов, и это число выросло с 39% до 48%.

Кристиан Бурк, исполнительный вице-президент Leger, говорит, что все больше канадцев, похоже, связывают иммиграцию с такими проблемами, как доступность жилья.

“Структура страны и проблемы, стоящие перед страной, немного отличаются от тех, что были до пандемии”, – сказал Бурк.

Федеральное правительство подверглось тщательной проверке за быстрое увеличение своих ежегодных целевых показателей по иммиграции, в то время как число временных жителей в стране также стремительно растет.

Число постоянных жителей, которых Канада примет в 2024 и 2025 годах, увеличится, как и планировалось, до 485 000 и 500 000 человек соответственно.

Чуть более половины респондентов опроса Леже – 53% – заявили, что эти цифры слишком высоки, в то время как 28% заявили, что Канада готова принять нужное количество иммигрантов. Четыре процента заявили, что страна не приветствует достаточное количество иммигрантов.

Только 29% респондентов заявили, что они очень или в некоторой степени удовлетворены правительством премьер-министра Джастина Трюдо, и это число сокращается в течение последних нескольких месяцев.

Четверть респондентов заявили, что лидер консерваторов Пьер Пуальевр стал бы лучшим премьер-министром, что на четыре процентных пункта меньше, чем в октябре. Трюдо уступает Пуальевру с 19 процентами, в то время как 17 процентов респондентов считают, что лидер НДП Джагмит Сингх стал бы лучшим премьер-министром.

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