Лаваль – город-спутник Монреаля, входящий в Большой Монреаль

Рассказываем о городе Лаваль – большом административном центре, расположенном к северу от Монреаля, в пошаговой доступности.

Город Лаваль является одним из крупнейших городов в Квебеке. Он раскинулся на острове Иисуса на реке Des Prairies – одного из притоков Святого Лаврентия, севернее острова Монреаль. С северной же стороны Лаваля проходит река Mille-Îles, которая тоже является притоком Святого Лаврентия.

Лаваль не только город, но и носит статус административного района Квебека, наряду с Монреалем и городом Квебек (ни один другой город в Квебеке не считается отдельным административным районом). Город очень недавний – он был образован в 1965 году в результате слияния 14 муниципалитетов – точнее, деревень, которые издавна располагались на острове. Назван город былв честь Франсуа де Лаваль, первого епископа Новой Франции.

До создания города район был известен своими сельскохозяйственными фермами и многичисленными дачами. К тому же здесь располагались охотничьи угодья, что и не мудрено – по мостам из Монреаля до Лаваля можно дойти пешком за несколько минут, а на машине до самых отдалённых его уголков легко добраться минут за двадцать (правда, сегодня на время влияют и дорожные пробки).

Лаваль – один из самых быстрорастущих городов в Квебеке. Его население составляет более 400,000 человек. Город привлекает людей своей близостью к Монреалю и относительно доступными ценами на жильё, а также развитой инфраструктурой.

Лаваль – это важный промышленный и коммерческий центр. Город гордится разнообразной экономикой. В нём развиты такие сферы, как фармацевтика, технологии, розничная торговли, фабричные производства в разных областях промышленности. Здесь также располагаются многочисленные научно-исследовательские центры и инновационные компанийи

Город имеет развитую транспортную инфраструктуру, включая сеть автобусных маршрутов. Три станции метро Монреаля связывают Лаваль с центром Монреаля (Cartier, De la Concorde, Montmorency – это последняя станция оранжевой ветки). Автострады 13, 15, 19 и 440 обеспечивают удобный доступ к автомобильному транспорту.

Мы уже сказали, что Лаваль находится очень близко к Монреалю. Расстояние между центром Монреаля и центром Лаваля составляет всего около 20 километров, но перейти реку по мосту можно за пару минут. Это превращает Лаваль в популярный выбор для тех, кто работает в Монреале, но предпочитает жить в более спокойной и менее загруженной городской среде.

Цены на недвижимость в Лавале, как и в большинстве крупных городов Канады, могут значительно варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как район, тип недвижимости, ее размер и состояние. Однако в целом цены на недвижимость в Лавале традиционно считаются более доступными по сравнению с центральными районами Монреаля.

В последние годы рынок недвижимости в Квебеке, включая Лаваль, испытывает рост цен, что отчасти связано с общеканадскими тенденциями на рынке недвижимости. Повышение спроса, в том числе из-за близости к Монреалю и хорошей транспортной доступности, также способствует увеличению стоимости жилья.

Для получения точной и актуальной информации о ценах на недвижимость в Лавале рекомендуется обратиться к профессиональным риелторам – например, хорошо знакома с рынком риелтор Валентина Будникова. Консультация с ней позволит вам получить более точное представление о стоимости домов или квартир в различных районах Лаваля.

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