Путин: пришествие его в Ливан по достоинству оценили местные жители

Путин очень нравится ливанцам, в первую очередь, его обожают жители города Триполи (не путать со столицей Ливии). Оценен по достоинству!

Как известно – путин – наше квебекское всё! Самое популярное квебеское блюдо в мире – рестораны, специализирующиеся на путине, есть во Франции, США, Швеции, Бельгии, Швейцарии и других странах. В российском Санкт-Петербурге тоже был ресторан, в котором подавали путин, но работает ли он сегодня, мы сказать не можем.

Но весьма неожиданно, путин стал популярен и в Ливане. Два брата родом из Квебека, точнее, из Бросара (Brossard), что на Южном берегу Монреаля, переехали в Ливан ещё много лет назад, в поисках спокойной и тихой жизни. Их мама – исконная квебекчанка в десятом поколении, а их папа – ливанец, бежавший от гражданской войны в Ливане в 1975 года. Братья побывали на родине отца, им там понравилось. Старший брат – Тамим Раад, начал карьеру в сетевом ресторане St-Hubert, а затем работал и на производстве продуктов питания в компании Maple Leaf, и в Presse Café (ещё одна известная сеть) и даже на кухне одного отеля в Британской Колумбии.

В конце концов, решив, что в Канаде и в Квебеке начинать своё дело всё же сложновато – многие ниши заняты, конкуренция велика, брат решил отправиться в Ливан, где открыть ресторан квебекской кухни, в первую очередь, готовя и подавая путин. Второго брата – Тристана, долго уговаривать не пришлось, тот согласился быстро. И братья переехали в Ливан. Гражданство Канады, полученное ими по рождению, братья сохранили. Но бизнес в Ливане оказалось вести легче – никаких административных препонов, дополнительных условий, сдачи отчётов, кар за нарушение правил и прочего. Включая гораздо более лёгкое налоговое бремя. Ресторан назвали Timmy’s – в честь Тамима, у которого и родилась идея квебекского ресторана в Ливане.

Квебекский ресторан сразу же произвёл фурор. Да хотя бы потому, что никто и не знал о том, что в Квебеке есть своя кухня, никто и слыхом не слыхал о путине.

Братья пошли в гору, но пришла пандемия, а с ней разорение, тем более, что в Ливане бушевал кризис, а инфляция побивала рекорды. Сыр для путина достать по нормальной цене стало невозможно. Но братья выжили и в этом году вновь открыли свой тихий и уютный ресторан, куда жители Триполи уже привыкли заглядывать даже семьями.

Братья признают, что не только вкус квебекских блюд (разумеется, блюда адаптированы к местным условиям – вариант путина со свиным мясом не подаётся, но пиво выпить можно, хотя и не квебекское) привлекает посетителей, но и обстановка – квебекский калорит, тишина и покой, мягкая камерная музыка… что ещё надо жителям измученной внешними и внутренними напастями страны? Пожелаем братьям успеха в пропаганде квебекских духовных ценностей. Ведь путин – наше всё!