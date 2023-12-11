Цена на пшеницу в США растет быстрее, чем в Европе

Увеличение спроса со стороны Китая дало значительный толчок рынку пшеницы США за последние две недели, а в Европе цены на пшеницу стабильны, отмечают аналитики отрасли.

Цена на пшеницу в США выросла примерно на 20% по сравнению с последней неделей ноября. Текущий уровень цен является самым высоким с начала августа.

Рынок пшеницы в США в основном выигрывает от более высокого экспортного спроса со стороны Китая. В своем еженедельном отчете по зерновым Нидерландское агентство предпринимательства сообщило, что США на данный момент заключили экспортные обязательства на 12,7 млн тонн пшеницы в сезоне 2023–2024 годов. Это примерно на 6% ниже, чем в прошлом году.

Годовые показатели экспорта Канады также разочаровывают по сравнению с прошлым годом. Однако канадские трейдеры сообщают, что за последние несколько недель объемы экспорта увеличились на 25%. Также на этой неделе стало известно, что Статистическое управление Канады пересмотрело свой прогноз производства на вегетационный период 2023 года в сторону повышения на 2,2 млн тонн — до примерно 32 млн тонн.

В Европе цена на пшеницу стабильна. Matif предлагает от €215 до €220 за тонну мукомольной пшеницы, которая должна быть поставлена в этом месяце. В более долгосрочной перспективе, с поставкой в марте и мае, котировки примерно на €15 за тонну выше.

Европейская пшеница «испытывает трудности» на экспортном рынке. Особенно разочаровывает экспертов спрос на французскую пшеницу. Аналитики европейского рынка сообщают, что пшеница из Европы по-прежнему имеет мало шансов по сравнению с более дешевыми российскими поставками.