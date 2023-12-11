Лососеводство в Канаде: мифы и реальность

Рекламные щиты, размещенные по всей Оттаве и подрывавшие репутацию выращивания лосося, были сняты после решения суда, признавшего их ложной рекламой.

Активисты из организации Wild First добавили на эти щиты надпись: “Фермы по выращиванию лосося в садках запрещены в Вашингтоне, Орегоне, Калифорнии и на Аляске”, призывая Оттаву “закрыть все лососевые фермы в Британской Колумбии”.

Некоммерческая организация Канадский альянс индустрии аквакультуры (CAIA) ответила письмом, указав, что выращивание рыбы, включая лосося, не запрещено ни в Калифорнии, ни в Орегоне, ни в Вашингтоне, и что на Аляске лосось обычно выращивают в садках из сетей.

“Мы рады, что в наше время дезинформации было принято правильное решение. Ложная реклама была удалена”, – заявил президент и генеральный директор CAIA Тим Кеннеди.

“Современное лососеводство в океане занимает второе место в экспорте агропродовольственной продукции из Британской Колумбии и является ключом к будущему ‘голубой экономики’ для жителей сельских районов, прибрежных территорий и коренных народов”, – добавил Кеннеди.

В Вашингтоне в 1985 году был принят закон об аквакультуре, позволяющий разводить местные виды рыбы в море в садках из сеток. Несмотря на политическую риторику оппонентов таких садков в Вашингтоне, нет никакого запрета или моратория.

“На Аляске использование садков из сетей является обычной практикой в лососеводстве”, – подчеркнул Кеннеди. Департамент рыболовства и охоты штата Аляска сообщил, что в 2022 году было выращено около 1,9 миллиарда молодых особей лосося сначала в наземных инкубаторах, а затем переведено их в океанские садки. Приблизительно 43 миллиона лососей были выпущены в море и вернулись взрослыми.

Таким образом, лососеводство в Канаде играет значительную роль не только в экономике Британской Колумбии, но и для сохранения местных рыбных ресурсов. Судебное решение относительно ложной рекламы признано правильным, и индустрия аквакультуры может продолжать свое развитие, обеспечивая население качественной продукцией и создавая рабочие места для местных сообществ.