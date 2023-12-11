В Альберте нашли останки тираннозавра с детенышами-динозаврами в желудке

Ранее палеонтологи обнаружили менее двадцати останков динозавров с содержимым в желудке, но в большинстве случаев это были травоядные виды. В этот раз внутри тираннозавра были найдены скелеты двух птицеподобных динозавров Citipes elegans, что также является редкостью.
“Содержимое желудка содержит самые полные скелеты Citipes, когда-либо обнаруженные”, – отметил руководитель проекта франсуа Терриен, канадский палеонтолог.
Это открытие позволило ученым получить новые сведения о поведении тираннозавров и их роли в экосистеме того времени. Это первый случай, когда данный вид обнаружили с содержимым в желудке.
Согласно данным ученых, 75 миллионов лет назад на территории современной бесплодной Альбы, во время мелового периода, существовали субтропики вдоль морского побережья, разделявшего тогдашнюю Северную Америку. В это время там обитали тираннозавры Gorgosaurus libratus.