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Новости В Альберте нашли останки тираннозавра с детенышами-динозаврами в желудке
Dinosaure
Тело нодозавра, найденного в Альберте. Фото из интернета.

В Альберте нашли останки тираннозавра с детенышами-динозаврами в желудке

Виктория Христова Дек 11, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 36 Просмотров

В провинции Альберта в Канаде ученые обнаружили останки молодого тираннозавра, в желудке которого находились два детеныша-динозавра. 

Ранее палеонтологи обнаружили менее двадцати останков динозавров с содержимым в желудке, но в большинстве случаев это были травоядные виды. В этот раз внутри тираннозавра были найдены скелеты двух птицеподобных динозавров Citipes elegans, что также является редкостью.

“Содержимое желудка содержит самые полные скелеты Citipes, когда-либо обнаруженные”, – отметил руководитель проекта франсуа Терриен, канадский палеонтолог.

Это открытие позволило ученым получить новые сведения о поведении тираннозавров и их роли в экосистеме того времени. Это первый случай, когда данный вид обнаружили с содержимым в желудке.

Согласно данным ученых, 75 миллионов лет назад на территории современной бесплодной Альбы, во время мелового периода, существовали субтропики вдоль морского побережья, разделявшего тогдашнюю Северную Америку. В это время там обитали тираннозавры Gorgosaurus libratus.

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