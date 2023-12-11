Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Мире Саудовской Аравии реально получить контроль над лондонским аэропортом Хитроу
Фото: https://www.pexels.com/

Саудовской Аравии реально получить контроль над лондонским аэропортом Хитроу

Виктория Христова Дек 11, 2023 В Мире, Новости Оставить комментарий 46 Просмотров

Благодаря соглашению между Саудовской Аравией и частным инвестором Ardian, Саудовская Аравия теперь может контролировать ведущий лондонский аэропорт Хитроу.

Согласно последним данным, Саудовская Аравия возможно приобретет контрольный пакет акций крупнейшего аэропорта Великобритании – Хитроу. Представители Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) и частного инвестора Ardian уже объявили о покупке 25% акций у испанского гиганта инфраструктурного строительства Ferrovial, который на протяжении 17 лет являлся основным владельцем Хитроу.

Похоже, что и другие инвесторы рассматривают возможность продажи своих долей. Общая стоимость акционерного капитала Хитроу оценивается в 9,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Некоторые из других акционеров, включая Катарский инвестиционный фонд, а также суверенные фонды Китая и Сингапура, не хотят продавать свои акции саудовцам. Однако представители Саудовской Аравии и Ardian, а также администрация аэропорта, отказались делиться комментариями.

Акционеры, такие как канадский пенсионный фонд Caisse de dépôt et placement du Québec, австралийский Retirement Trust и China Investment Corporation, а также Universities Superannuation Scheme из Великобритании, также придерживаются молчания по этому поводу.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*