Саудовской Аравии реально получить контроль над лондонским аэропортом Хитроу

Благодаря соглашению между Саудовской Аравией и частным инвестором Ardian, Саудовская Аравия теперь может контролировать ведущий лондонский аэропорт Хитроу.

Согласно последним данным, Саудовская Аравия возможно приобретет контрольный пакет акций крупнейшего аэропорта Великобритании – Хитроу. Представители Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) и частного инвестора Ardian уже объявили о покупке 25% акций у испанского гиганта инфраструктурного строительства Ferrovial, который на протяжении 17 лет являлся основным владельцем Хитроу.

Похоже, что и другие инвесторы рассматривают возможность продажи своих долей. Общая стоимость акционерного капитала Хитроу оценивается в 9,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Некоторые из других акционеров, включая Катарский инвестиционный фонд, а также суверенные фонды Китая и Сингапура, не хотят продавать свои акции саудовцам. Однако представители Саудовской Аравии и Ardian, а также администрация аэропорта, отказались делиться комментариями.

Акционеры, такие как канадский пенсионный фонд Caisse de dépôt et placement du Québec, австралийский Retirement Trust и China Investment Corporation, а также Universities Superannuation Scheme из Великобритании, также придерживаются молчания по этому поводу.